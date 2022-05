Vendas e locações caem em março em Campinas e região

Projeto trabalha a musicalização de crianças, jovens e adultos para despertar o interesse pelo canto coral e revelar os talentos da comunidade

O Coral Canto do Sol vai abrir matrículas para Campinas, no Interior de São Paulo, que podem ser feitas pelo site www.coralcantodosol.com.br a partir de 2 de maio. As aulas vão acontecer no Sorri Campinas, à Rua Rouxinol, 175 – Vila Teixeira (https://sorricampinas.org.br/), com regência de Wilson Nascimento, formado em Regência Coral e Orquestral pela Universidade de Campinas.

Coral Canto do Sol- Fundador do Grupo Vocal Trappistas.

O Coral Canto do Sol foi criado com o objetivo de realizar aulas e apresentações gratuitas de crianças, jovens e adultos, proporcionando uma alternativa de lazer educativo. Dessa forma, o Projeto mantém ativa a cultura musical coralista, resgata os cantos regionais, leva a cultura musical dos corais para pequenos municípios, além de contribuir para a diversidade cultural, cidadania e bem-estar.

Além disso, a iniciativa favorece a inclusão social, é acessível à PCD (Pessoa com Deficiência) e eleva a autoestima dos participantes, evidenciando todos os benefícios que a arte e a cultura proporcionam à sociedade.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Coral Canto do Sol é apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da AnaMar e da Sorri Campinas em parceria com Villa 7 Cultura e patrocínio das empresas AIMARA, Ciscre e Dismotor.

A coordenação Geral do projeto é da produtora cultural Ana Paula Santos, que há mais de uma década está à frente de projetos culturais que estão sempre incorporados à responsabilidade social e que criam sinergia com empresas, ongs, fundações no intuito de promover ações que ofereçam uma fração real de pertencimento aos que se beneficiam.

Coral Canto do Sol – O REGENTE

Formado em Regência Coral e Orquestral pela Universidade de Campinas,

Fundador do Grupo Vocal Trappistas, o maestro Wilson Nascimento arrasa no canto a capella e leva plateias ao delírio. Ele também foi responsável por criar o espetáculo baseado nas obras infantis do renomado e inesquecível escritor Rubem Alves, “Quando Rubem Alves Virou Canção”, que teve a participação do Coral Infantil da Unicamp.

Por entender que a música é para todas as pessoas, independente de classe social e idade, Wilson Nascimento trabalha nas diferentes áreas musicais de práticas naturais e/ou estudadas. Com regência, estudos de canto e piano, ele desenvolveu trabalhos específicos de Coral e Ensino Musical através do canto, flauta e escaleta. “Criei encontros de corais, saraus e festivais que reuniram pessoas de diferentes áreas das artes: cênicas, plásticas e musicais, promovendo uma boa convivência com a beleza de ver e fazer arte”, comenta.

Coral Canto do Sol – Ilustração

“Fazendo o bem à mente, ao corpo e espírito; fazendo música para todos em diferentes seguimentos e motivos; compartilhando arte, cultura, disciplina, relaxamento e prazer. Atingindo nessa trajetória de cantor, regente e produtor mais de 30.000 pessoas”, celebra Wilson Nascimento.

SERVIÇO

Matrículas através do site: www.coralcantodosol.com.br

Início das matrículas: dia 02/05/2022

Mais informações no site: www.coralcantodosol.com.br

