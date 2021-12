Da sobrevivência à inovação, OK Coworking completa 2 anos

Espaço compartilhado atravessou a crise da pandemia com inovação e diversificação, não se limitando ao aluguel de salas

No dia 26 de novembro de 2019, Jaguariúna ganhava um novo investimento, empreendimento moderno e disruptivo que ainda era uma novidade em algumas cidades do interior. Há exatos 2 anos, começava a funcionar o OK Coworking, espaço de trabalho compartilhado que reúne, no mesmo local, inovação, segurança, modernidade e baixo custo. O local conta com salas comerciais, de reuniões, treinamentos, palestras e também com duas salas de atendimento terapêutico.

E no decorrer desses 2 anos, o que se apresentava como uma novidade, tornou-se uma tendência. “O espaço compartilhado de trabalho, com salas comerciais para aluguel por hora, por período ou por mês, virou tendência pós-pandemia”, aponta a empresária Carolina Marmo Pepe, sócia-fundadora do OK Coworking. “A flexibilidade e o networking são as soluções mais procuradas pelas pequenas empresas e empreendedores autônomos”, defende Carol, lembrando que a pandemia impôs uma série de restrições e que inovar foi a solução.

Uma das vantagens de trabalhar em espaços como esses é o networking, que segundo Carol Pepe, acontece por meio de grupos locais como o Clube Fomento de Negócios e a Limonada Empreendedora (grupo de mulheres empreendedoras de Jaguariúna, Holambra e região). As conexões acontecem também por meio de palestras (muitas vezes gratuitas) e eventos como a Vitrine do OK, que acontece em 11 de dezembro deste ano e contará com a exposição de mais de 20 empreendedores locais. A entrada é franca.

Projetos sociais e sustentáveis

O OK Coworking comemora seu aniversário de forma inovadora criando uma comunidade para seus clientes interagirem e gerarem negócios. O espaço também participa ativamente de projetos sociais e sustentáveis, arrecadando copos de requeijão de vidro, lacres e latinhas de alumínio, tampas plásticas, esponjas de cozinha para reciclagem e garrafas de vidro.

Os copos são personalizados e então vendidos. O lucro é revertido para a Casa Irmã Antônia, em Jaguariúna. As garrafas de vidro são destinadas a projetos sustentáveis em parceria com a Mimos e Verdinhos, empresa local que os transforma em mini terrários.

“São muitas ideias e muitos projetos”, diz Carol Pepe, “mas o principal é o fortalecimento do empreendedorismo local, de forma sustentável, divulgando nossos clientes e procurando criar impactos positivos. Estamos sempre abertos a novas parcerias”.

SERVIÇO

OK Coworking

Rua Mato Grosso, 142, Bairro Frazatto, Jaguariúna. (Próximo ao Cartório da Rua São Paulo)

Contatos: 19-99837-9513 / 19-99762-6014 (WhatsApp)