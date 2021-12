Primeira semana de dezembro está recheada de eventos natalinos em Jaguariúna

Dezembro está chegando e logo na primeira semana do mês Jaguariúna entra no clima do Natal com uma programação especial preparada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A partir do dia 05 a população pode conferir apresentações gratuitas para todos os gostos.

O primeiro evento ocorre no Teatro Municipal Dona Zenaide. No dia 05, às 18h haverá o Sarau de Natal Espaço Lis Coradi. No mesmo dia, o Papai Noel chega de Maria Fumaça no Centro Cultural Zi Cavalcanti às 19h.

E não é só no fim de semana que tem atividades. De segunda a sexta-feira também haverá apresentações no Teatro Municipal, no Centro Cultural e na praça Umbelina Bueno.

No sábado, 11, o dia começa com passeio de trenzinho na praça Umbelina Bueno, às 10h. À tarde, às 17h tem apresentação do Canil da Polícia Municipal no Centro Cultural. Durante a noite, às 19h, o público pode conferir “O quebra nozes” no Teatro Municipal e a Orquestra de Violeiros do Jaguary no Centro Cultural.

Dia 12, domingo, às 16h, o Teatro Municipal apresenta “O quebra nozes” novamente e no mesmo horário a banda do Papai Noel fará uma apresentação no Centro Cultural. No mesmo local, às 19h, quem se apresentará será a Banda Municipal Maestro Paulo Moraes Penteado de Jaguariúna.

Confira aqui a programação completa.