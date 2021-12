Saúde de Jaguariúna aplica segunda dose da Astrazeneca e Coronavac e dose de reforço

Os micros e pequenos empreendedores de Jaguariúna agora contam com mais uma facilidade para a movimentação de crédito. O Banco do Povo de Jaguariúna, mantido por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, já disponibilizou o cartão do Banco do Povo, para facilitar a movimentação dos empréstimos concedidos aos microempreendedores do município, especialmente aos que não possuem conta corrente.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello, trata-se de um cartão pré-pago. “Para receber o cartão Banco do Povo, o empreendedor deverá solicitar uma das linhas de crédito oferecidas pelo órgão, porém a aquisição do cartão pré-pago é opcional”, diz Tomasiello.

Ainda de acordo com o secretário, o valor do crédito disponível é de até R$21 mil, dependendo da linha de crédito existente, com juros de 0,35% a 0,70% ao mês.

Para solicitar a linha de crédito, micros e pequenos empreendedores de Jaguariúna devem ir até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna com documentos pessoais e, no caso de ser pessoa jurídica, com os da empresa. A pasta fica na Rua Paraná, nº 192, no Centro.