Programa Viva Melhor inicia as seletivas para os jogos da Melhor Idade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Jaguariúna abre neste sábado, 21, as inscrições para os cursos técnicos de Administração, de Enfermagem e de Logística, “do Programa Qualifica Jaguariúna”.

No total, são 90 vagas disponíveis, 40 para o curso de Logística, 30 para o curso de Enfermagem e 20 para o curso de Administração.

Para fazer a inscrição, basta acessar o site www.qualificaja.jaguariuna.sp.gov.br , entrar no Portal do Candidato do Qualifica Jaguariúna para fazer o seu cadastro e apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4; CPF; RG; Carteira profissional, incluindo o último registro na CPTS ou eventual rescisão; Cartão Cidadão; Comprovante de residência em nome do candidato (exceto menor de 21 anos, que poderá usar documento em nome dos pais, tutores e/ou representante legal). O prazo para inscrição se encerra no dia 4 de fevereiro.

Após a inscrição, os candidatos vão passar por um processo seletivo, para definir os aprovados e matriculados nos cursos. O Resultado Final será divulgado no dia 15 de fevereiro.

O processo seletivo será baseado nos critérios de empregabilidade, idade e tempo de moradia na cidade.

O que é o Qualifica Jaguariúna?

O “Programa Qualifica Jaguariúna” é a oportunidade de formação profissional especializada de maneira gratuita para os munícipes. Dessa forma, serão concedidas bolsas de estudo para a realização de cursos livres, técnicos e de extensão para a qualificação profissional em parceria com o grupo UniEduk.

Como funciona?

O programa funciona a partir do processo seletivo para a obtenção das bolsas, sendo que acontecerá a inscrição dos candidatos no curso de interesse pelo site do Qualifica Jaguariúna. Após o processo seletivo das vagas, os cursos serão ministrados pela UniEduk atendendo a demanda municipal do setor industrial e serviços, no intuito de qualificação da mão de obra local. Por fim, alavancar a economia local com o preenchimento de vagas.

Cronograma

21 DE JANEIRO – Abertura das Inscrições

4 DE FEVEREIRO – Encerramento das Inscrições

5 A 8 DE FEVEREIRO – Processo Seletivo

9 DE FEVEREIRO – Publicação dos Inaptos

10 E 11 DE FEVEREIRO – Recursos

13 DE FEVEREIRO – Resultado dos Recursos

15 DE FEVEREIRO – Resultado Final Aprovados

