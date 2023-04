Academia da Cerveja, da Ambev, e escolas cervejeiras oferecem formação gratuita para trabalhar no mercado de serviço de bares e restaurantes

Investir na diversidade de modalidades esportivas é fundamental para as cidades do Circuito das Águas Paulista. Além de ser uma maneira de promover a saúde e o bem-estar dos seus habitantes, a oferta de diferentes esportes também contribui para a formação de jovens atletas e para o desenvolvimento do turismo esportivo na região.

No dia 16 de abril, aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, o 30° Troféu Cidade de São Paulo de Karatê Interestilos, com a participação de 1.274 atletas de 39 cidades do estado. As cidades do Circuito das Águas Paulista se destacaram, em especial Serra Negra e Monte Alegre do Sul, que contam com centros de formação em karatê das respectivas prefeituras municipais.

O resultado das cidades do Circuito das Águas Paulista foi expressivo no torneio. A ASK, de Serra Negra, ficou em 2º lugar no quadro geral, conquistando 10 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Já Monte Alegre do Sul ficou em 5º lugar, com 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze.

O sensei Giovani Pinheiro, responsável pelos centros de formação em karatê de ambas as cidades, destaca a importância da disciplina para os atletas: “Nossos atletas aprendem a respeitar os companheiros, os adversários, os seus pais e os professores. Eles passam a entender que a luta acontece apenas no tatame e que não se trata de agressividade, mas de comprometimento e muita transpiração”.

O gestor do Consórcio Circuito das Águas Paulista, Antônio Henrique Corsi, comenta que, “ao oferecer uma variedade de esportes, as cidades podem atrair atletas de diferentes modalidades e idades, além de proporcionar oportunidades para que jovens talentos possam se desenvolver. Isso não apenas amplia as opções para os moradores, mas também pode gerar um impacto positivo na economia local, atraindo visitantes para eventos esportivos e competições”.

