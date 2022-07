Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus e Dennis DJ no segundo dia de JRF

Antes, a organização da festa só havia informado a lista de artistas

O Jaguariúna Rodeo Festival anunciou, nesta semana, mais uma atração do line-up do evento, que acontece de 16 a 24 de setembro. A dupla Hugo e Guilherme, que estourou no último ano e está entre as mais aclamadas da atualidade na música sertaneja, foi confirmada e fará a estreia no rodeio da cidade – um dos maiores do Brasil.

Hugo e Guilherme sobem ao palco na primeira noite da festa, no dia 16 de setembro. Além deles, estão confirmados Ana Castela, Wesley Safadão e Pedro Sampaio.

O cronograma dos outros dias – 17, 23 e 24 de setembro – também será anunciado em breve.

No dia 27 de junho, o rodeio anunciou as atrações com destaque para sertanejo, música eletrônica e funk. Veja a lista:

Gusttavo Lima

Henrique e Juliano

Zé Neto e Cristiano

Jorge e Mateus

Hugo e Guilherme

Wesley Safadão

Ana Castela

Alok

Dennis DJ

Pedro Sampaio

Sevenn

Ícaro e Gilmar

Lauana Prado

Gustavo Mioto

Menos é Mais