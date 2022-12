Viva Magenta: confira quatro dicas para usar a cor de 2023 na decoração

Lá vem meu lado geógrafo (rs), o Havaí, especificamente a linda ilha de Kauai, sediou parte da produção de Jurassic Park (1993). Os locais de Jurassic Park incluem Manawaiopuna Falls, onde o helicóptero pousa com Hammond e seus convidados, e o Puu Ka Ele Reservoir, onde os atores ficaram boquiabertos ao vagar pelos Brachiosaurus que a equipe de efeitos especiais adicionou mais tarde.

Nesse contexto, Red Rock Canyon, no deserto de Mojave, na Califórnia, substituiu o Montana Badlands, onde os espectadores veem pela primeira vez Alan e Ellie em um local de escavação.

Bom, no filme, uma tempestade tropical atinge a ilha, aumentando o suspense quando a energia falha. Na vida real, a produção enfrentou o furacão Iniki, que atingiu Kauai em setembro de 1992 com ventos de mais de 140 mph.

Certa manhã, Steven Spielberg ligou a TV do hotel para ver a previsão do tempo e, eis que estava lá o furacão.

“O ícone de um furacão ciclônico se movendo diretamente em nossa direção. Era como um filme”, relatou Spielberg na época.

LEIA TAMBÉM:

No dia 11 de setembro de 1992, o furacão passou pelo sul da ilha de Kauai e foi um momento de pânico, como naturalmente ocorre durante a passagem de furacões. O pessoal do filme ficou no hotel durante a passagem do furacão e para manter alguma segurança, o hotel onde todos estavam hospedados teve as janelas e portas reforçadas para suportar a força dos ventos e da água do mar.

A equipe ficou toda em um salão de baile do hotel, uma área considerada mais segura e que foi usada como abrigo. A atriz Ariana Richards, a menina do grito, contou que Spielberg entretia as crianças com jogos de cartas e contação de histórias.

“A [produtora] Kathleen Kennedy tirou muitas pessoas da ilha e os colocou em transportes do exército logo antes do furacão, mas esfolou a ilha inteira. Foi muito ruim”, lembrou Wayne Knight, que interpretou o sabotador industrial Dennis Nedry.

Como resultado, mais de 1.400 casas foram destruídas e seis pessoas morreram. Iniki causou prejuízos em torno de US$3.1 bilhões de dólares (cotação de 1992).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui