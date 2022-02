Vacinação drive-thru contra Covid-19 volta a acontecer no Parque Santa Maria

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Jaguariúna abriu nesta segunda-feira, 07, as inscrições do Projeto Campeões. Para se inscrever, basta acessar o link: www.projetocampeoes.jaguariuna.sp.gov.br. A única exceção fica por conta das inscrições de modalidades de piscina (Natação e Hidroginástica), que devem ser feitas exclusivamente na sede da sejel.

De acordo com a secretaria, as inscrições podem ser encerradas a qualquer momento, conforme as vagas disponíveis forem sendo totalmente preenchidas, bem como a lista de espera.

Outra informação importante, é que após a inscrição o aluno deve aguardar o contato do professor antes de iniciar as aulas. O contato será feito através do telefone informado no ato da inscrição.

O Projeto Campeões engloba três programas, direcionados e divididos por faixa etária, o “Primeiros Passos” (7 a 17 anos), o “Proativ+” (a partir de 18 anos) e o “Viva Melhor” (a partir de 40 anos). No total, são mais de 40 modalidades disponíveis e 4 mil alunos matriculados.