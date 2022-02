Prefeitura de Jaguariúna antecipa para março 1ª parcela do 13º salário dos servidores

A Prefeitura de Jaguariúna irá antecipar a primeira parcela do 13º salário aos servidores públicos municipais para o mês de março. A medida é mais uma forma de valorização do funcionalismo e se junta a outras ações, como a antecipação do pagamento salarial e à proposta de reajuste salarial de 15% neste ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a antecipação da primeira parcela do 13º será feita já no próximo mês de março, no dia 25. Hoje, a primeira parcela é paga de acordo com o mês de aniversário do servidor. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, já recebeu ou irá receber neste mês o valor.

O pagamento da primeira parcela do 13º salário corresponde a R$4,5 milhões. A segunda parcela será paga normalmente, no mês de dezembro.

Na quinta-feira, 03, a Prefeitura de Jaguariúna apresentou a proposta de reajuste salarial ao funcionalismo. O índice de 15% proposto supera a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos dois anos – 10,06% em 2021 e 4,52% em 2020 –, o que dá 14,58% de reposição. O aumento será concedido em três etapas, sendo 12% em março deste ano, 1,5% em 2023 e 1,5% em 2024.