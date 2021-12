Tem início o “Natal Encantado” de Morungaba

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) promoveu uma ação pós-ocupação com os moradores do Núcleo Residencial Santa Luz no dia 17 de setembro. A ação tem como objetivo realizar o acompanhamento das famílias contempladas com as casas por meio da realização de diferentes atividades para a adaptação ao novo bairro.

A equipe social visitou durante todo o dia cerca de 100 famílias e entregou para as crianças um kit com jogos de tabuleiros ecológicos além de convidá-las a participar de uma brincadeira em um tabuleiro gigante, a fim de reforçar a consciência ecológica das mesmas.

Participaram da ação Simone Duarte, Danilo Camargo e Lúcio Pinheiro da empresa HI Social, que é parceira da CDHU, além do vice-prefeito, Luís Fernando Miguel e a diretora do Departamento de Ação e Inclusão Social, Monique Anniele Molena.

Trabalho técnico social

O trabalho técnico social pós-ocupação da equipe social da CDHU tem sido realizado para acompanhar a organização do bairro, desde junho de 2019, quando o núcleo foi implantado por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Porém por conta da pandemia foram retomadas neste mês.

Diversos temas são tratados nos encontros, como a formação de comissão de moradores, o convívio no bairro, entre outros assuntos cuja perspectiva é a de fortalecer a melhoria das condições de vida das famílias e a sustentabilidade das intervenções.

Um dos encontros com as famílias contempladas, por exemplo, tratou sobre a coleta seletiva, abordando os cuidados na separação dos materiais recicláveis e a importância do trabalho da Renascer Cooperativa e seus integrantes.

Entregue em junho de 2019, o Residencial Santa Luz totaliza 200 casas com área útil de 49 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e banheiro.