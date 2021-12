“Natal Encantado”: Fim de semana em Morungaba com música nas ruas e espetáculo no Teatro Municipal

As atrações da 12ª edição do Natal Encantado da Estância de Morungaba têm sido promovidas desde o final de novembro. Este fim de semana foi muito especial para o público que acompanhou duas atrações da programação: a banda Eureka On The Street e o espetáculo “Tempos de Amor”.

Os sopros e percussões da banda “Eureka on the Street”, de São Paulo, animou as ruas centrais da cidade. Os músicos saíram do Espaço Cultural “sobrado Amalfi”, passaram pela Praça João Pessoa, pela Praça dos Italianos e seguiram até a Praça do Artesanato, onde está sendo realizada a “Feira de Natal”.

O repertório trouxe músicas natalinas e festivas, além de grandes sucessos populares com arranjos elaborados e divertidos. A apresentação foi em parceria com o Sesc Jundiaí.

Já no domingo, 05, as duas sessões do espetáculo musical “Tempos de Amor” lotaram o Teatro Municipal Fioravante Frare. Produzido pelo Festival Studio AG e encenado pelos seus alunos. Sob a direção de Alessandra Gritti e Daniel Dalberto, o musical “Tempos de Amor” foi inteiro cantado ao vivo e transmitiu uma bela mensagem para a população nessa retomada cultural.

O público elogiou a produção do espetáculo pelas interpretações, coreografias, figurinos, iluminação e cenário.

Ao final do espetáculo, o prefeito de Morungaba Marquinho Oliveira convidou o público presente para prestigiar as demais atrações da programação do Natal Encantado: “Toda a programação foi preparada com muito carinho pela equipe da Prefeitura, sob a coordenação da minha esposa Sonia de Oliveira, nossa primeira dama e presidente do Fundo de Solidariedade”, comentou.

O prefeito também destacou a importância em relação à entrada em todas as atrações realizadas no Teatro Municipal Fioravante Frare, que será liberada somente com a apresentação do RG ou outro documento com foto e o Comprovante de Vacinação Covid-19. Ele explicou que, embora quase 100% da população morungabense já tenha recebido a segunda dose, o protocolo se faz necessário para a segurança de todos que queiram prestigiar os eventos no Teatro.

O destaque do próximo final de semana do Natal Encantado será a apresentação da Orquestra “Tocando Brasil” no Teatro Municipal, às 19h30 desta sexta-feira, 10. No repertório, grandes clássicos de artistas brasileiros que influenciaram toda a história da música e grandes releituras.

A realização desta atração é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com patrocínio da Braspress, Facchini e Covabra, através do programa de incentivo cultural Proac ICMS. O projeto que conta com a parceria da Somoz Brands + Sports, é produzido pela Associação Fábrica de Saúde Esporte e Cultura.

Ao longo do mês de dezembro todos os finais de semana a população morungabense terá outras grandes atrações, além da Iluminação Musical, todos os finais de semana na Praça dos Italianos, e da Feira de Natal, na Praça Pedro de Camargo Neto (Praça do Artesanato), realizada todas as sextas-feiras, das 16 às 19h, e aos sábados e domingos, das 10 às 19h.

Toda a programação é aberta ao público e gratuita. A realização do 12º Natal Encantado da Estância de Morungaba é uma parceria da Prefeitura de Morungaba, com apoio de empresas locais: Greco e Guerreiro, Alpina Têxtil, Cervejaria Kremer, Unisaúde, Doces Davi, Auto Posto Irmãos Miguel, Auto Posto Morungaba, Estância Café, ACMC Têxtil, Maliber, Manfré Têxtil, Locadora Máquinas, Sabesp, Construart, Master Clínica, GSM, ITT Agência de Viagens, Rona Editora, R1 Polímeros, RJ Gás e Água, Viação Fênix, Laboratório Lavive, Frios Stella, Terras de Clara e Construtora Norbex.

Confira a programação do 12º Natal Encantado 2021

10/12 – Sexta-feira

19h30: Apresentação da Orquestra “Tocando Brasil”

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

20h30: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

11/12 – Sábado

20h: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

12/12 – Domingo

20h: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

17/12 – Sexta-feira

19h – Apresentação dos alunos do Projeto “Música e Lutheria” sob a regência do Prof. Negrão.

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

20h: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

18/12 – Sábado

19h: Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus Ipiranga

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

20h30: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

19/12 – Domingo

19h – Chegada do Papai Noel e Abertura da Casa do Papai Noel com muita neve

Local: Praça dos Italianos

20h: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

A casa do Papai Noel ficará aberta de 19 a 23 de dezembro das 19 às 21 horas na Praça dos Italianos

20/12 – Segunda-feira

20h – Peça teatral “A quase morte do Zé Malandro” – alunos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare