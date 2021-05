SP relaxa regras da fase de transição e libera funcionamento de comércio e serviços até 21h

O desenvolvimento regional do estado contará com recursos para melhoria de mais de 1500 km, beneficiando 161 cidades; 12 vias da região de Campinas serão beneficiadas

O Governador João Doria, o Vice-Governador Rodrigo Garcia e os Secretários estaduais de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, lançaram nesta semana o Programa Novas Estradas Vicinais, que beneficiará 161 cidades e 139 estradas vicinais em todo o estado.

“Só nestas fases 1 e 2, haverá investimento de R$ 1,2 bilhão e 1,5 mil quilômetros de novas vicinais aqui no estado de São Paulo. O efeito não é só a recuperação física das vicinais, e sim o que elas representam de fato para a vida dos municípios no campo e na cidade. É uma grande transformação. “Nas quatro fases do projeto serão R$ 2,5 bilhões de investimentos e 3 mil quilômetros de novas estradas vicinais.”, afirma o Governador João Doria.

A manutenção e recuperação de estradas vicinais são de responsabilidade dos municípios, no entanto, o Estado auxilia as prefeituras e anuncia um amplo programa de melhoria para manterem suas vicinais. O Governo de São Paulo inicia a contratação das duas primeiras fases do programa Novas Estradas Vicinais, que irá recuperar e modernizar mais de 1.500 kms de estradas.

A iniciativa prevê obras para recuperação da pista, pavimentação de estradas em terra e melhorias em sinalização e sistema de drenagem. “O programa é um marco para os municípios, que têm dificuldade na manutenção dessas estradas tão importantes. As obras vão gerar empregos e quando ficarem prontas trarão ainda mais desenvolvimento para as regiões”, afirma o Vice-Governador Rodrigo Garcia, que também é Secretário de Governo.

Em todo o Estado, a primeira fase do programa soma 66 vicinais (divididas em 53 lotes de obras) e 76 cidades, totalizando 745 quilômetros e R$577 milhões. Já a segunda fase, são 73 estradas (divididos em 58 lotes) e 85 municípios, somando 818 quilômetros de recuperação e R$634,5 milhões em investimentos estimados.

“As vicinais têm papel relevante para a logística do Estado, elas colaboram para o escoamento agrícola e industrial e dão acesso às regiões turísticas. O transporte ganhará agilidade e segurança em todas as regiões, desenvolvendo as economias regionais”, afirma o Secretário Marco Vinholi.

Só a região de Campinas receberá investimentos e modernização em 12 estradas, o que beneficiará 12 municípios:

FASE 1

Estrada vicinal MOR 354 (999) e estrada do Rio Acima, ligação entre Monte Mor e Viracopos, em Campinas, extensão total de 21,1 kms.

Estrada vicinal Constante Pavan: ligação entre a SP-332 e Paulínia Industrial, localizada no município de Paulínia. E estrada vicinal SMR-334, estrada Mineko Ito: ligação de Sumaré à Honda Automóveis, localizada no município de Sumaré. Extensão total de 8,9 kms.

Estrada vicinal Fioravante Carlotti: ligação da SP-095 ao Distrito Industrial, localizada no município de Pedreira. Extensão total de 5,3 kms.

Estrada vicinal VLH-374: ligação entre a rua Clark / SP-330 e o Bairro dos Macucos, localizada no município de Valinhos. Extensão total de 3,8 kms.

FASE 2

Vicinal Murilo de Almeida Passos, ligação entre o Distrito Industrial e a SP-065, em Bom Jesus dos Perdões, totalizando 2,3 km de melhorias

Vicinal Marginal do Rio Jundiaí (trecho duplicado), ligação de Campo Limpo Paulista a Várzea Paulista, com 3 kms de melhorias

Estrada Municipal de Varjão, liga a SP 330 ao bairro do Poste, em Jundiaí, totalizando 6 kms

Vicinal Marginal do Rio Jundiaí, ligação de Várzea Paulista a Jundiaí, totalizando 12 kms de melhorias

Estrada Túnel das Águas Claras (Rio Acima), ligação entre os municípios de Nazaré Paulista e Mairiporã, totalizando 12 kms de melhorias

Vicinal Piracaia Marginal do Rio Cachoeira, ligação entre a rodovia Aldo Bolini e a SP 036, em Piracaia, totalizando 3 kms

Com esta importante iniciativa, o Governo do Estado tira mais uma promessa de campanha do papel. Com investimentos totais que podem superar R$1 bilhão, haverá melhoria da qualidade de dezenas de vias que cortam o território paulista, facilitando o escoamento da produção, oferecendo segurança para os viajantes e levando desenvolvimento ao interior.

A prioridade do programa, que abrange obras para recuperação da pista, pavimentação dos leitos em terra e melhorias em sinalização e sistema de drenagem, será para vias que ligam polos geradores de serviços e rodovias estaduais. A ação foi concebida para compor uma matriz logística rodoviária integrada no estado.

Para que as obras nas estradas vicinais sejam realizadas, é necessária a formalização de convênios entre o Governo do Estado e as Prefeituras. Após o convênio, o cronograma de contratação das intervenções será programado e monitorado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Governo, conta com a gestão da Secretaria de Logística e Transportes, por meio do DER e a Secretaria de Desenvolvimento Regional faz a interlocução com os municípios. O Novas Estradas Vicinais foi tem o objetivo estratégico de compor uma matriz logística rodoviária integrada no Estado. “Não basta termos as melhores rodovias do país, nossa proposta é melhorar toda a malha estadual”, disse o Secretário João Octaviano.