Sindicato dos Delegados e MP pedem urgência na votação do Estatuto da Vítima 

Sindpesp e Ministério Público tentam destravar lei de proteção aos direitos de quem sofre danos físicos, emocionais e/ou econômicos decorrentes de crimes, desastres naturais ou epidemias; para que votação aconteça, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), precisa colocar tema em pauta

A presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), Raquel Gallinati, e a presidente do Instituto Brasileiro de Atenção e Apoio a Vítimas (Pró Vítima), a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, articulam, em Brasília-DF, apoio para destravar a votação, na Câmara dos Deputados, do Estatuto da Vítima. Ambas estão no Distrito Federal nesta 4ª feira (9/11). A lei prevê proteção aos direitos de quem sofre danos físicos, emocionais e/ou econômicos decorrentes de crimes, desastres naturais ou epidemias:

“Sou a favor da vítima e não dos criminosos. Chega de estendermos privilégios aos criminosos. Precisamos defender as vítimas, pois elas, sim, merecem respeito e dignidade. Hoje, se você é alvo de um crime, não só sofre com a ocorrência em si, como também é revitimizado pelo próprio Estado, que não oferece qualquer suporte para quem realmente deveria ter seu direito garantido”, afirma Raquel, que também é embaixadora do Instituto Pró-Vítima e integrou o grupo de especialistas liderados por Celeste na elaboração do anteprojeto depois transformado no Projeto de Lei 3830/2020, do deputado Rui Falcão (PT-SP).

LEIA TAMBÉM

O documento já passou pela apreciação em comissões específicas e por debates e está pronto para ser votado em plenário desde maio deste ano. Contudo, empacou com as eleições. Agora, depende da disposição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em colocar o tema na pauta.

Em Brasília, a presidente do Sindipesp e Celeste têm reuniões já agendadas com os deputados federais Rui Falcão, Gilberto Nascimento (PSC-SP) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), entre outros parlamentares. A ideia é reforçar com eles o apelo à votação.

Pelo estatuto, vítimas de crimes, desastres naturais e calamidades públicas, devem ter assegurado o direito à comunicação, à defesa, à proteção, à informação e à assistência. Também devem receber apoio e tratamento profissional, individualizado e não discriminatório, desde o primeiro contato com profissionais das áreas da Saúde, da Segurança Pública e da Justiça.

A lei ainda prevê o direito à indenização por danos morais e materiais causados pelo agente do crime ou pela omissão do poder público, conforme explica Celeste:

“O Brasil precisa de meios de tutela eficientes, especialmente para vítimas vulneráveis ou vulnerabilizadas. O País ostenta números alarmantes nos casos de homicídios de transexuais, feminicídio, violência contra a mulher, racismo e tráfico de pessoas. Hoje, Estado e réu têm mais direitos do que a vítima. Há um desequilíbrio muito grande. Penso que, sem o equilíbrio, não há Justiça”, complementa a promotora.

O Brasil, continua Celeste, está atrasado na proteção às vítimas. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Argentina e outros países do mundo já têm legislação nesse sentido.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui