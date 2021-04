Saúde de Posse realiza drive-thru para imunizar idosos de 63 anos

Foram doados mais de trinta e cinco mil materiais hospitalares entre bombas de infusão e máscaras cirúrgicas descartáveis

Nesta quarta-feira, 14, a Jack Links, por meio de sua joint venture com a JBS, a Meat Snack Patners – MSP, localizada na SP 340, KM 142 em Santo Antônio de Posse, realizou a doação de diversos materiais hospitalares para a prefeitura do município. A doação contou com a entrega de seis bombas de infusão, dez mil luvas descartáveis, dez cadeiras de banho, cinco cadeiras de rodas, duas mil máscaras descartáveis N95, seis aspiradores de secreção portáteis, três mil aventais, quatro equipamentos de ventilação não invasiva CPAP, duas máquinas de secar roupa e 20 mil máscaras cirúrgicas descartáveis.

Desde o começo da pandemia, a MSP manteve suas operações implementando todas as medidas preventivas solicitadas pelos órgãos de saúde, além de implementar diversas ações extras desde sua operação até ações que se estendem às famílias de seus colaboradores. A realização dessa ação está em linha com os valores da empresa que conta também com programas de responsabilidade social por meio dos quais realiza ações e doações regularmente em abrigos infantis e asilos da região.

Sobre a Jack Link’s

Sediada em Minong, Wisconsin nos EUA, Jack Link’s é a empresa número um em Beef Jerky nos EUA e a que apresenta o maior crescimento na produção de snacks à base de carne bovina em todo o mundo. Operando no Brasil desde 2011 apenas com exportação, em 2018 ingressou no mercado nacional trazendo a opção de snacks de proteínas para o consumidor brasileiro.

Um alimento prático, com alto fator proteico e extremamente saboroso. Já é uma tradição em todo o mundo e tem tudo para agradar todos os brasileiros amantes de carne, pois é feito com carne 100% bovina de alta qualidade e seguindo os mais rigorosos processos de qualidade.

A marca Jack Link’s representa a herança de qualidade e confiança para seus consumidores. Os produtos da Jack Link’s estão disponíveis em pontos de venda em todo o mundo e agora também no Brasil. Para mais informações sobre a Jack Link’s, procure nas redes sociais por @jacklinksbr.