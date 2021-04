Governo do Estado entrega ônibus escolares a sete municípios paulistas

A Secretaria de Estado da Educação oficializou a entrega de ônibus ao transporte de estudantes para mais sete municípios. A iniciativa, realizada nesta quinta-feira, 29, é resultado da atuação do deputado Edmir Chedid (DEM) em benefício de Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Santo Antônio de Posse e Vargem, além de Tambaú (Região de Governo de S. João da Boa Vista).

A entrega oficial ocorreu na sede da Pasta, na Praça da República, centro da capital, com a presença do secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios contemplados. “Uma grande conquista aos estudantes, que agora retornam às suas atividades. Infelizmente, os municípios não têm condições de investir na compra de veículos”, comenta.

Edmir Chedid explica ainda que todos os ônibus foram adquiridos pelo governo estadual, que investiu R$ 211,6 milhões na aquisição de 868 veículos para atender a demanda dos municípios. “As prefeituras comprovaram por meio de documentos enviados à Assembleia Legislativa (Alesp) a importância dos veículos ao transporte adequado e seguro aos alunos”, completa o parlamentar.

Os ônibus ao transporte de estudantes possuem características que permitem operar em áreas da zona rural. Além disso, são equipados com dispositivo de acessibilidade – do tipo poltrona móvel – para o embarque e o desembarque de estudantes com deficiência física ou com mobilidade reduzida. “Este investimento na compra dos 868 veículos é do próprio governo estadual”, reiterou.

Investimento

A liberação dos ônibus para os sete municípios representa um investimento direto de R$1,7 milhão para as regiões de atuação do deputado Edmir Chedid. “O transporte escolar é realizado por intermédio de convênio com as prefeituras. Por esse motivo, a parceria é muito importante, visto que sem este acordo não poderíamos garantir acesso dos alunos à escola”, finaliza o parlamentar.

Além do parlamentar e do secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, a solenidade também contou com Adauto Oliveira e Walter Ricanelo Filho, prefeito e vice-prefeito de Joanópolis; Luciano Lopes e Luís Cláudio Perciani, prefeito e vice-prefeito de Lindoia; Élida Panegassi, vice-prefeita de Monte Alegre do Sul; Roseli Amaral e Vanderlei Lopes da Silva (Derlei), vereadores de Pedra Bela; Ana Brandão, vice-prefeita de Santo Antonio de Posse; Leodécio Alves de Lima (Léo), prefeito de Vargem; e Leonardo Spiga Real, prefeito de Tambaú.