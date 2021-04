Renan Dal Zotto segue intubado, e quadro de saúde é estável

Ajude agora, aproveite quando puder – criado em 2020, o projeto de venda de vouchers para uso futuro retorna neste novo momento com incentivo de Nespresso e Stella, com descontos de 50% para o público e uma estimativa de aporte de pelo menos R$3,2 milhões para o setor

Já se passou um ano desde o início da pandemia e, assim como diversos setores da economia, os restaurantes do Brasil continuam lutando pela sobrevivência – é o que aponta uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com 2 mil empreendedores: 91% disseram ter problemas para pagar integralmente os salários de abril e 73% precisaram realizar demissões nos três primeiros meses do ano. Diante deste cenário, Stella Artois decidiu se mobilizar mais uma vez, trazendo de volta o movimento Apoie Um Restaurante.

Criado por Stella em março de 2020, Apoie Um Restaurante é uma corrente que une os restaurantes, as marcas e a comunidade gastronômica pela sobrevivência destes negócios. Neste momento em que os estabelecimentos estão mais uma vez impossibilitados de funcionar presencialmente, a cerveja da Ambev anuncia a volta do apoio, na tentativa de amenizar agora os impactos econômicos para o segmento, vendendo vouchers com desconto para que o consumidor possa utilizar no futuro, quando os restaurantes voltarem a atender presencialmente e puderem recebê-los novamente.

A Nespresso, que entrou como parceira no ano passado, volta a contribuir: juntas, as marcas estão investindo inicialmente R$1,6 milhão – e com a adesão dos consumidores, o aporte pode dobrar, chegando a um total de R$3,2 milhões. São 32 mil vouchers, com validade até 31 de dezembro de 2021 e possibilidade de postergação do prazo de uso de acordo com as políticas de circulação de cada região. Na retomada do projeto, até 3,2 mil restaurantes podem aderir gratuitamente se cadastrando pelo site.

Repaginada pelo Get In – startup parceira da Ambev para apoiar o ecossistema de bares e restaurantes a retomarem seus negócios com segurança quando liberada a reabertura – a plataforma vai seguir a mesma dinâmica adotada anteriormente: o consumidor acessa apoieumrestaurante.com.br, onde pode adquirir um voucher de R$100 pagando apenas R$50 para usar presencialmente no futuro, quando os estabelecimentos voltarem a abrir suas portas. O público ganha um desconto de 50% custeado por Stella e Nespresso, enquanto os restaurantes recebem 100% do valor da venda dos vouchers como capital de giro. Atendendo à demanda do público que, no ano anterior, podia adquirir o voucher de apenas um restaurante, o projeto permite agora a compra de até três vouchers por CPF; cada estabelecimento poderá vender até 100 cupons. O app Get In ainda complementa a experiência do usuário, trazendo a possibilidade de que ele garanta a reserva do restaurante no melhor dia e horário disponível para utilização do voucher.

“Faz parte do nosso posicionamento como companhia olhar sempre para o ecossistema em que estamos inseridos e refletir sobre como podemos ir além do nosso papel como marca. No caso de Stella Artois, temos uma relação de longa data com a comunidade da gastronomia, o que nos motivou a criar Apoie Um Restaurante em 2020”, conta Mariana Porto, head de marketing de Stella Artois. “O movimento alcançou mais de 4 mil restaurantes em pelo menos 300 cidades do Brasil e, neste novo momento em que a pandemia nos apresenta um cenário ainda mais delicado, entendemos que a iniciativa precisava voltar para tentar ajudá-los a passar por mais esse desafio”, acrescenta.

Mais do que um café de alta qualidade sustentável, Nespresso Professional tem o compromisso de apoiar o setor por meio de seus produtos e soluções. “Desde o início da pandemia, a companhia vem contribuindo com os restaurantes, bares e cafeterias em diversas frentes, que vão desde a produção de um guia digital, com recomendações e protocolos para o serviço de cafés, até a iniciativa Apoie um Restaurante. Para nós, é relevante fazer parte deste movimento pelo segundo ano consecutivo, pois temos um olhar consistente sobre toda a cadeia e somos parceiros do segmento”, explica Marcos Djinishian, Head de Marketing da Nespresso Brasil.

Graças também à participação da Donus, plataforma de serviços financeiros da Ambev da pequenos e médios varejos, as operações de compra e venda dos vouchers serão isentas de taxas, direcionando o valor integral das arrecadações para os estabelecimentos participantes. Os restaurantes ainda poderão utilizar a plataforma completa de gestão Get In por 2 meses gratuitos, onde terão acesso não apenas ao gerenciamento de vouchers, mas também a recursos como cardápio digital e o sistema de filas e reservas.