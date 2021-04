Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio de R$28 milhões

Técnico, internado há 11 dias em decorrência da infecção por coronavírus, segue sedado

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, segue intubado no hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O novo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 27, relata que o estado de saúde do treinador, infectado com Covid-19, é estável.

O técnico, que havia sido extubado na última semana, voltou a ser intubado na noite de domingo após uma piora no padrão respiratório, passando novamente pelo procedimento. Na tarde de segunda-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que houve troca de medicações e o treinador reagiu bem, com uma melhora leve do quadro respiratório.

Diagnosticado com Covid-19, Renan foi internado no dia 16 de abril, há dez dias. Na segunda (19), a CBV informou que o treinador havia sido intubado para manter o nível da saturação de oxigênio mais alta. O treinador passou por uma cirurgia vascular nesse mesmo dia por conta de uma trombose arterial aguda. No início da semana, Renan apresentou melhora no quadro respiratório após cirurgia. No sábado, o treinador foi extubado e começou o processo de recuperação.

Renan já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.

De acordo com especialistas, é importante ressaltar que as vacinas não impedem que as pessoas peguem a doença, mas que desenvolvam sintomas graves. Por isso, mesmo os vacinados devem manter todos os protocolos de higiene e distanciamento social. Embora estejam protegidos contra sintomas mais graves, podem infectar outras pessoas que ainda não estão vacinadas e que poderiam ter sérios problemas.

Vale ressaltar também que o instituto Butantan, responsável pela produção no Brasil da Coronavac, revelou que a maior taxa de eficiência da vacina é a partir de duas semanas após a aplicação da segunda dose. A Coronavac representa até agora 83% das vacinas aplicadas no País.

Boletim médico de Renan

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da instituição. O paciente encontra-se sedado, em ventilação mecânica e seu estado de saúde, no momento, é estável.

Fonte: Globo Esporte.