“Regulariza Mei” atende empreendedores de Morungaba

A fim de estimular a conscientização socioambiental com técnicas de artes plásticas, de forma educativa, lúdica e efetiva, o projeto “Made in Brasil”, aprovado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo (ProAC), realizou nos dias 24 e 25 de março, a oficina “Arte no reuso de embalagens”, ministrado pelo artista plástico e proponente do projeto Rafael Piffer, e pela artesã convidada Bene Martins.

Aliar arte à conscientização ambiental é uma forma eficaz de envolver a comunidade e tornar interativos os esforços para conservação dos recursos naturais, diz “Rafael Piffer”. Nesta oficina utilizamos como principal matéria-prima as garrafas plásticas de amaciante de roupas, transformando em porta vasos criativos, com identidade única, onde cada participante trouxe para a sua peça suas características, atestando a ligação do homem com o meio social em que vive.

Criar peças artísticas a partir de materiais que iriam para o lixo é uma prática que pode oferecer oportunidade para geração de renda. Garrafas “pet”, latas de alumínio e de aço, jornais, recipientes de vidro, coadores de papel, lacres de alumínio, embalagens de papelão e “tetra-pac” assim como inúmeros outros materiais podem ser aplicados, com baixo custo e resultados surpreendentes, transformando o que era visto como “lixo” em peças de decoração e utilidade doméstica.

A oficina foi realizada no Centro de Informações Turísticas (CIT), com apoio da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Para que esse projeto pudesse ser realizado, a Greco & Guerreiro, de Morungaba e a Fernandez Indústria de Papel, de Amparo, destinaram parte do ICMS para o projeto, por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), em 2020.

Acompanhe as ações do projeto pelo instagram: @exposicaomadeinbrasil