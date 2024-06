Programa “Qualifica SP” tem 3 novas modalidades de cursos de qualificação profissional e de empreendedorismo

Neste domingo, 23, os olhares se voltam para Jaguariúna com a 49ª edição da tradicional Cavalaria Antoniana. O evento marca o início das celebrações pelos 70 anos de emancipação do município, a serem completados no dia 12 de setembro.

Centenas de cavaleiros e amazonas se reunirão na histórica Fazenda da Barra às 9h30 para dar início ao percurso que atravessará algumas vias da cidade. O trajeto parte da Fazenda da Barra, seguindo pela Rua Maranhão, Rua Souza até o Parque dos Lagos, contornando o Parcão pela lateral e virando na Praça Basaglia, chegando à Rua Eduardo Tozzi. O desfile segue pela Rua Eduardo Tozzi em direção ao Parque dos Lagos, retornando pela Praça Basaglia em direção à Labareda, e finalizando o circuito de volta à Rua Maranhão e à Fazenda da Barra.

LEIA TAMBÉM:

Este ano, a Cavalaria Antoniana traz como tema “Cavalaria consciente”, dedicando uma atenção especial ao combate aos maus-tratos aos animais. A iniciativa visa promover a conscientização sobre o tratamento ético e respeitoso aos animais que participam do evento, reforçando a importância do bem-estar animal em todas as atividades ligadas à tradição equestre.

A participação na cavalgada é gratuita e aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. A expectativa é que o evento reúna não apenas moradores locais, mas também visitantes de outras regiões, em um dia marcado pela união em torno das tradições que fazem parte da história de Jaguariúna.

A Cavalaria Antoniana não apenas celebra a cultura e os valores tradicionais do município, mas também lança luz sobre a importância de preservar e respeitar tanto a história quanto o ambiente que cercam Jaguariúna.

Confira a programação atualizada:

Na Fazenda da Barra

8h às 9h – Concentração de cavaleiros; café da manhã e bênção

9h30 – Saída da cavalaria pelo percurso oficial

11h30 – Retorno previsto da cavalaria à Fazenda da Barra

No Parque Santa Maria

15h – Apresentação da Orquestra de Violeiros do Jaguary

16h20 – Show com Rafa & Bordotti

17h30 – Show com Lello

19h20 – Show com US Rurais

20h50 – Encerramento

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui