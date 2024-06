Prefeitura de Jaguariúna entrega 10 mil kits de uniforma a alunos da rede municipal

Ampliação de Central montada em polo educacional em Jaguariúna para outras cidades tem ajudado no maior controle da doença

Com um total de 6415 pessoas monitoradas após serem diagnosticadas com dengue nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) em Jaguariúna, município que faz parte da Região Metropolitana de Campinas, o Núcleo de Telemedicina para Monitoramento da Dengue (Hub da Dengue), chegou aos primeiros 60 dias de trabalho com ótimos resultados e ampliação para outras cidades da região.

O Núcleo, instalado no campus do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), é uma iniciativa dedicada ao controle e observação de pacientes suspeitos de terem dengue, reduzindo os riscos de saúde e assegurando o cuidado médico adequado.

E funciona da seguinte maneira: após chegar a uma UPA 24h, o paciente com suspeita de dengue entra no sistema e passa a ser monitorado pelo Núcleo, por cinco dias, tempo em que recebe atendimento por telemedicina. Durante as chamadas, são avaliados sintomas críticos e a presença de sinais de alarme, como sangramentos, vômitos persistentes e dor abdominal intensa. Caso haja qualquer um desses sintomas, os pacientes são orientados a procurar o serviço de saúde.

Conforme Fernanda Penatti, sanitarista da UniFAJ e umas das responsáveis pelos trabalhos no HUB – que teve início em 12 de abril -, deste total de 6415 pessoas sob monitoramento, 215 foram encaminhadas ao serviço de Urgência e Emergência, porque precisavam de suporte médico quando era feito o teleatendimento. “O monitoramento acelera o processo, mostrando ao paciente que ele deve ir sim a uma unidade de urgência e emergência”, destaca. “É trabalhar em momento oportuno, com celeridade, junto ao paciente”, acrescenta.

Ela reforça ainda que, com esse trabalho de telemedicina diário, tem-se evitado idas desnecessárias de uma pessoa a uma UPA, esvaziando as unidades para outras emergências fora a dengue. “Todos os dados são compartilhados entre o Hub de Dengue e o serviço de saúde municipal, o que garante agilidade e assertividade no tratamento”, sintetiza a sanitarista.

Entre 12 de abril e 13/06, foram notificados 8.593 casos em Jaguariúna. Destes, 6.415 pessoas foram confirmadas com dengue. Porém, os números da doença na Região Metropolitana de Campinas (RMC) não param de crescer. No mesmo período, já foram 49 óbitos e 87.265 casos positivos para a doença.

Inovação em novas cidades

O município de Santo Antônio de Posse passou a ser monitorado pelo Núcleo de Telemedicina para Monitoramento da Dengue (Hub da Dengue). O município com pouco mais de 23 mil habitantes tem apresentado números elevados de contágio, com uma média de 500 atendimentos/dia com 45% das suspeitas sendo confirmadas. No município, entre 12/04 e 14/06, foram notificados 2.089 casos, com 248 pessoas confirmadas com a doença. Um óbito está em investigação.

A central de monitoramento conta com um núcleo multidisciplinar formado profissionais de saúde e por estudantes das áreas de Medicina, Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Farmácia. “Todo esse avanço permite um acompanhamento mais de perto dos munícipes, evitando um colapso da nossa rede municipal de saúde e oferecendo a todo cidadão um atendimento ainda mais rápido e assertivo”, destacou o secretário de saúde de Posse, Paulo José Rodrigues.

A implementação deste núcleo de telemedicina é um avanço inovador no controle dos casos de dengue. “Estamos confiantes de que esta iniciativa terá um impacto positivo na comunidade também em Santo Antônio de Posse, contribuindo para a detecção precoce e tratamento de casos de dengue”, explica Dr. André Lemos, coordenador de Medicina da UniFAJ.

Distribuição de Repelentes nas unidades

Quando a pessoa passa na Unidade Básica de Saúde com suspeita de dengue, após a consulta ela recebe um spray repelente e um repelente individual a base de citronela, manipulado no laboratório escola de farmácia da UniFAJ. O spray é uma boa opção, que pode ser feita em casa, quando bem orientado a sua manipulação por um profissional habilitado. O repelente individual para ser usado no corpo apresenta-se como uma opção para a proteção contra o mosquito da dengue.

