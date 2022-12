Prefeitura transmitirá final da Copa em painel de LED em Artur Nogueira

Evento deu espaço para entidades como a Apae, que arrecadou mais de R$16 mil

A 2º Feira do Pastel de Artur Nogueira superou a 1ª edição e arrecadou mais de R$45 mil para os feirantes e ambulantes que marcaram presença. O evento aconteceu na última quinta-feira, 08, e integrou a programação de fim de ano “Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento”.

Durante as mais de 10 horas de concentração na Rua Sete de Setembro, foram arrecadados R$45.480,00 com as vendas de pastéis e bebidas. Em 2021, a Feira do Pastel arrecadou R$40 mil.

A 2ª edição reuniu fãs da massa fininha, que puderam se deliciar com os variados sabores, dos tradicionais aos gourmet, e ainda contribuir para o fortalecimento de entidades como a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae), que lucrou mais de R$16 mil.

Representando os feirantes locais, participaram as barracas Pastel no Grau; Pereira’s Pastel; Pastel do Nezinho; e Pastel do Márcio e da Janaina. Também marcaram presença Alex do trailer do chopp; Marquinho dos brinquedos infláveis; Ivan do algodão doce; e a Dona Telma dos doces e bolos.

O evento é uma realização da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Cultura & Turismo, com apoio do departamento de Fiscalização e Postura, do departamento de Trânsito, e do comércio local.

