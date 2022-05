Prefeitura realiza semana Sipat em Artur Nogueira

A partir desta terça-feira, 17, Prefeitura distribuirá cobertores, colchonetes, kits de higiene, agasalhos e lanches

Com os termômetros podendo chegar a 4ºC nos próximos dias, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e do Fundo Social, realizará uma Operação de Inverno, onde intensificará as abordagens às pessoas em situação de rua a partir desta terça-feira, 17.

Segundo o secretário Amarildo Boer, no período noturno serão entregues cobertores, colchonetes, kits de higiene, agasalhos e lanches. Já no período diurno, o atendimento será feito através do Creas, onde será disponibilizado atendimento com a equipe técnica e distribuídas marmitas.

Boer frisa que outras ações, dentre alojamento e sopão solidário, serão providenciadas para as próximas semanas. “Temos firmado parcerias e nossa equipe tem se organizado para que outras ações sejam despenhadas durante todo o Inverno. Os serviços assistenciais garantirá às pessoas em situação de rua um tratamento adequado e possibilitará que eles se protejam do frio”, frisou.

O prefeito Lucas Sia, destaca que a Operação de Inverno visa desenvolver um trabalho planejado de aproximação e construção de vínculos de confiança com essa população. “Essas ações reafirmam o compromisso da gestão municipal de abrigar a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. Queremos zelar pela segurança e bem-estar desses moradores, que merecem ser tratados com dignidade e respeito”, reforçou.

TODOS PODEM AJUDAR

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato, ainda destaca que a ajuda da população continua sendo bem-vinda. “Quem puder doar cobertas, roupas, qualquer tipo de agasalho, entre em contato conosco porque ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que um dia não precise receber. Vamos aquecer o próximo nesse inverno”, pontua.

Os interessados em ajudar podem contatar a secretaria de Assistência Social por meio dos telefones (19) 3827-9700 – ramais 9321, 9727, 9376 e 9378. As doações também podem ser entregues no Núcleo Administrativo, situado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, no Centro.