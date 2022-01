Prefeitura de Pedreira disponibiliza link para a participação popular no Plano Municipal de Saneamento Básico

O prefeito Hamilton Bernardes Junior, por meio do Decreto Nº 3373, de 19 de novembro de 2021, criou a Comissão de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico responsável pela coordenação e pela operacionalização do processo de revisão da Política e do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pedreira.

A Comissão será responsável pela coordenação, orientação, assessoramento e acompanhamento da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, divulgando as propostas do Plano e dos estudos que as fundamentam, estando disponíveis para consulta virtual no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/1OnJIGAoBoNQHjoAYGJf_r6bl_942q3CO_3H1dDoQnto/edit no site da Prefeitura Municipal de Pedreira: www.pedreira.sp.gov.br.

As audiências públicas serão realizadas de forma híbrida, virtual e presencial, nos dias 11 de janeiro e 1º de fevereiro de 2022, além da consulta pública de forma presencial nos dias 18, 20, 25 e 27 de janeiro, sendo cada uma em um bairro estratégico do Município de forma a prestigiar ainda mais a participação popular na elaboração do Plano.

Após a realização da consulta pública virtual, das quatro consultas públicas presenciais e das duas audiências públicas, considerando as sugestões populares que guardem viabilidade, o texto final do Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser encaminhado à Câmara Municipal para votação até o dia 21 de fevereiro de 2022.