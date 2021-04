Prefeitura de Morungaba prorroga Refis

Teste será realizado com a população acima de 18 anos que ainda não foi vacinada, totalizando 10 mil munícipes

Com o objetivo criar estratégias para conter a disseminação da Covid-19, a Prefeitura da Estância Climática de Morungaba dá início a uma testagem em massa aos finais de semana a partir deste sábado, dia 1º, até o dia 16 de maio.

Nos locais de testagem, a equipe do Fundo Social de Solidariedade recebe doações de 1 quilo de alimento não perecível – exceto sal.

O público alvo da testagem são pessoas acima de 18 anos, um total de 10 mil munícipes, que devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Às pessoas que forem realizar o teste, pede-se que compareçam sozinhas e que não levem acompanhantes que não serão testados, como crianças ou idosos que já se vacinaram, a fim de evitar aglomerações nos locais.

Os 10 mil testes rápidos de Covid-19 foram enviados pelo Ministério da Saúde, por meio do apoio do Senador Alexandre Luiz Giordano em uma articulação do prefeito de Morungaba Marquinho de Oliveira junto ao Governo Federal, em reunião realizada em Brasília (DF).

Ao longo das testagens, os resultados “positivos ativos” serão comunicados pelo Departamento de Saúde aos munícipes para as devidas orientações e início do tratamento necessário. Ao final da campanha, devem ser levantados os indicadores e mapeados os casos positivos a fim de identificar os bairros e as faixas etárias com maiores incidências. A partir daí, estratégias devem ser traçadas conforme o perfil do município, intensificando as campanhas de prevenção e conscientização.

Confira os locais onde ocorre a campanha de testagem:

– Sábado, dia 1º – das 8h às 15h

Moradores dos bairros: “Área 1” – Brumado 2, Barra Mansa e Santa Luz

Local de Testagem: EMEF Maria Apparecida Teixeira Massarente

Rua Geraldo Guerreiro Torres, nº 140 – Brumado

– Domingo, 02 – das 8h às 12h

Moradores dos bairros: “Área 2” – Brumado 1, Jardim Amélia e 7 Casas

Local de Testagem: EMEF Maria Apparecida Teixeira Massarente

Rua Geraldo Guerreiro Torres, nº 140 – Brumado

– Sábado, 08 – das 8h às 15h

Moradores dos bairros: “Área 3” – São Benedito, Cecap e Jardim Repouso

Local de Testagem: EMEF Professor Irineu Tobias

Rua Adamo Meneguim, 42- São Benedito

– Domingo, 09 – das 8h às 12h

Moradores dos bairros: “Área 4” – Jardim do Parque, Santo Antonio, Lagos de Sâo Pedro, Loteamento Montico, Clube de Campo e Primavera.

Local de Testagem: EMEF Professor Irineu Tobias

Rua Adamo Meneguim, nº 42- São Benedito

– Sábado, 15 – das 8h às 15h

Moradores dos bairros: “Área 5” – Vila Mariana, Vila Nova, Vila Ana e Centro.

Local de Testagem: EMEF Irmã Amélia Fúria

Rua Jose Carlos Serafim, 59- Vila Mariana

– Domingo, 16 – das 8h às 12h

Moradores dos bairros: “Área 6” – Parque das Estâncias, Bairro Feital e Bairro dos Silvas.

Locais de Testagem: Moradores do Parque das Estâncias: EMEF Professor José Hamilton Federicci – Rua Francisco Rossetti, 05

Moradores do Bairro dos Silvas: UBS “Lucílio Mosso” – Estrada Municipal Felício Frare

Moradores do Bairro do Feital: UBS “Irmãos Daniel Donisete Milasque e Fernando Aparecido Milasque”: Estrada Municipal Benedicto Olegário Chiovatto