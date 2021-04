Prefeitura de Morungaba inicia testagem em massa a partir de sábado, dia 1º

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre na segunda-feira, 19, às 10h, as inscrições para o vestibular 2021. Morungaba conta com um Polo da Univesp e os munícipes interessados podem contar com dois eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Licenciaturas (com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia) e Computação (direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação). No município serão disponibilizadas oito vagas por eixo.

As inscrições terminam dia 20 de maio e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. As provas ocorrem em duas datas> Eixo de Licenciatura (13/06) e Eixo de Computação (20/06). O início das aulas está previsto para agosto de 2021.

O custo da inscrição é de R$45. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula.

As pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa apenas no dia 19 e 20 de abril. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos que estejam matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.