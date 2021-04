Prefeitura de Jaguariúna oferece ambulatório de cuidado integral à Covid-19

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, agora oferece o Ambulatório de Cuidado Integral à Covid-19, que tem como objetivo o tratamento, em tempo oportuno, de pacientes com sintomas de infecção por coronavírus, suspeitos ou confirmados, com determinadas comorbidades e risco para agravamento da doença. O ambulatório está localizado na UBS XII de Setembro, no Jardim Santa Mercedes.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o novo espaço de atendimento tem o objetivo de intervir precocemente na evolução da doença, diminuindo o risco de agravamento e de complicações, a internação hospitalar, a mortalidade e a letalidade. O público-alvo do ambulatório são grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal), pessoas com até sete dias de sintomas com doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e obesidade, além de outros casos avaliados e triados pela equipe de monitoramento.

A porta de entrada para pacientes com sintomas para a Covid-19 continua sendo a Unidade de Campanha, onde esses pacientes continuam recebendo o primeiro atendimento, com coleta de exame laboratorial para a Covid, notificação à Vigilância Epidemiológica e prescrição de isolamento social e manejo clínico do caso. Se o paciente estiver dentro dos critérios especificados, a Unidade de Campanha fará o encaminhamento ao Ambulatório de Cuidado Integral ao paciente com Covid-19, na UBS XII de Setembro.