Prefeitura de Jaguariúna antecipa pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, antecipa o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais nesta sexta-feira, 14. No total, foram pagos R$3,4 milhões.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a proposta visa valorizar ainda mais o trabalho dos funcionários públicos da Prefeitura e do Hospital Municipal e minimizar eventuais dificuldades financeiras enfrentadas por famílias de servidores devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19 e às restrições de circulação impostas pela quarentena. O montante antecipado ao funcionalismo também deve contribuir com o reaquecimento do comércio local, já que uma parte do 13º costuma ser utilizado no consumo.

Hoje, o pagamento da primeira parcela do 13º é feito no mês de aniversário do servidor municipal. Os que fazem aniversário até maio, recebem normalmente pela atual regra de antecipação. Com a aprovação do projeto, excepcionalmente este ano, os servidores que fazem aniversário de junho a dezembro receberão a primeira parcela do 13º salário no dia 14 de maio. A segunda parcela será paga em dezembro, conforme determina a legislação.

A antecipação do 13º salário dos servidores integra a política de valorização do funcionalismo e é possível graças às ações de austeridade e responsabilidade fiscal adotadas pela atual gestão municipal. A medida está prevista em projeto de lei do Executivo que foi aprovado na terça-feira, 11, pela Câmara Municipal.

Foto: Ivair Oliveira