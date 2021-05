Defesa Civil de Jaguariúna alerta para focos de incêndio e estiagem prolongada

Nova unidade dispõe de mais de 18 mil metros quadrados e deve produzir até 10 mil casas/ano no modelo construtivo off-site

A Prefeitura de Jaguariúna e a Tenda, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil voltada para habitação popular, anunciaram nesta terça-feira, 11, o início da instalação da linha de montagem para a fabricação de casas no modelo off-site. Localizada no centro de galpões logísticos Gran Floridian, na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), a nova unidade dispõe de mais de 18 mil m² com alta capacidade produtiva de 10 mil unidades/ano e maquinário importado da empresa sueca Randek, referência global na tecnologia.

Por meio desta abordagem, a companhia passa a produzir parte dos imóveis na fábrica para, em seguida, transportá-los para os canteiros de obra apenas durante o processo de montagem e acabamento. O projeto com proposta de larga escala é pioneiro no País e prevê a geração de pelo menos 220 novos empregos diretos na região. A expectativa da empresa é a de que a unidade esteja em pleno funcionamento operacional no segundo semestre deste ano.

A “fábrica de casas” deve produzir paredes e outras partes da casa baseados na técnica construtiva wood frame, que tem na madeira de reflorestamento o seu principal elemento. O método, cujo uso é muito comum em países da Europa, além de Canadá e Estados Unidos, ainda é pouco utilizado no Brasil. Por meio desta iniciativa, a construtora espera abrir uma nova frente de negócios voltada para cidades do interior paulista.

“É motivo de muita satisfação para nós podermos anunciar mais esse grande empreendimento em nossa cidade. São mais 220 empregos diretos que serão criados, fora os indiretos. Com isso, damos mais um passo no caminho do desenvolvimento de Jaguariúna, gerando emprego e renda para nossa população”, comemora o prefeito Gustavo Reis.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello, a Prefeitura já iniciou o recrutamento de pessoas para as novas vagas que serão criadas com a “fábrica de casas” da Tenda.

“A vinda da Tenda para nossa cidade é de grande importância, pois mais uma vez conseguimos atrair empresas de vanguarda para nosso município. Ela irá inaugurar uma nova era na construção civil em nosso país, trazendo uma tecnologia nova, dando muito mais qualidade, agilidade e padronização à construção civil”, avalia o secretário.

“Além disso, vai gerar 220 empregos diretos, fora os indiretos, ajudando nossa economia local a suavizar os efeitos deixados pela pandemia. E é assim que vamos mitigar os estragos, com a busca de mais empregos e geração de renda”, afirma Tomasiello.

