Prefeitura de Artur Nogueira registra 5.134 cadastros para 2º “Kit Merenda Escolar”

Vacinação ocorre de quarta a sexta-feira, 07, e em dias diferentes para cada idade, a fim de não promover filas

Artur Nogueira conta com tenda drive-thru nesta quarta, 05, quinta, 06, e sexta-feira, 07, para a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 60, 61 e 62 anos. Nesta terça-feira, 04, a cidade recebe 1.545 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para atender essa população.

A imunização desse grupo no sistema drive-thru ocorre de forma escalonada nos três dias. Na quarta-feira, estão autorizados a se vacinar os idosos de 62 anos. Já na quinta-feira, é a vez daqueles com 61 anos e, por fim, podem ser imunizados na sexta-feira os idosos maiores de 60 anos. A divisão dos dias foi pensada para que não haja filas de espera durante a vacinação, uma vez que a população maior de 60 anos é grande.

A aplicação dentro do carro acontece das 9h às 11h e das 13h às 14h, em uma tenda instalada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, no Jardim Conservani. As doses contra o coronavírus também estarão disponíveis para essa população na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, a partir de quarta-feira, 05, das 9h às 15h, e mediante agendamento.

A Secretaria de Saúde do município orienta que, antes da aplicação da dose nas salas de vacina ou no sistema drive-thru, o munícipe realize um pré-cadastro, junto ao site Vacina Já, a fim de acelerar o processo da imunização.

CONFIRA O CRONOGRAMA DOS 3 DIAS DE DRIVE

Quarta-feira, 05: Idosos de 62 anos

Das 9h às 11h e das 13h às 14h, na tenda em frente à UBS do Jardim Conservani

Das 9h às 11h e das 13h às 14h, na tenda em frente à UBS do Jardim Conservani Quinta-feira, 06: Idosos de 61 anos

Das 9h às 11h e das 13h às 14h, na tenda em frente à UBS do Jardim Conservani

Das 9h às 11h e das 13h às 14h, na tenda em frente à UBS do Jardim Conservani Sexta-feira, 07: Idosos de 60 anos

Das 9h às 11h e das 13h às 14h, na tenda em frente à UBS do Jardim Conservani

Agendamento e pré-cadastro

Vale lembrar que para receber a vacina no sistema drive-thru ou a aplicação da 2ª dose, não é necessário agendamento. No entanto, a aplicação da 1ª dose nas salas de vacina requer agendamento prévio, que pode ser realizado pelos telefones da Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti (3877-2146) e Espaço Mãe e Filho (3877-3751).

Uma vez feito, o pré-cadastro no site Vacina Já garante uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação.

No dia da vacina, é necessária a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência, CPF, e, principalmente, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A expectativa, segunda a secretaria de Saúde, é que a cobertura vacinal em Artur Nogueira atinja 90% do público alvo de cada grupo, conforme meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).