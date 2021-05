Prefeitura de Artur Nogueira recebe doação de 1 mil máscaras

Encontro com prefeitos, diretores, secretários aconteceu no Theatro Municipal, em São João da Boa Vista

Artur Nogueira foi uma das cidades participantes do encontro com o ministro da Educação nesta sexta-feira, 30. Estiveram presentes no Theatro Municipal, em São João da Boa Vista, prefeitos, diretores, secretários do Estado de São Paulo. A chefe de Gabinete da Prefeitura nogueirense representou o prefeito Lucas Sia (PSD) que se encontrava em outra reunião com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Rodrigues Penido.

Além do ministro da Educação do Governo Federal Milton Ribeiro, também compareceu o presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, o qual levou uma equipe técnica para atender os representantes das aproximadamente cidades presentes.

Segundo Mayra Barbosa a apresentação foi clara e esclarecedora. “O ministro apresentou o PAR 4 (Plano de Ações Articuladas), as metas e verbas disponíveis para a área da Educação. A partir de segunda, o acesso será permitido para irmos atrás de novos investimentos na área educacional de Artur Nogueira”, diz a chefe de Gabinete. Ela pontua que a gestão, juntamente com os vereadores, já está em busca de recursos estaduais e federais.

Segundo a organização, o espaço foi preparado para receber os convidados com todas as medidas sanitárias – distanciamento entre os bancos e álcool em gel a 70% em vários pontos do Theatro.