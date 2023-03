Prefeitura de Artur Nogueira divulga novas vagas de emprego

Grande final acontece no dia 1º de abril, 20h30, com estrutura montada no Ginásio Maurício Sia

Elas foram selecionadas entre muitas, mas apenas 20 meninas provaram que o desejo por se tornar a próxima Miss Artur Nogueira Universo 2023 é grande. Ao todo, 56 inscrições foram feitas para a 23ª edição do evento.

A seletiva do TOP 20 ocorreu nesse domingo, 19, no entanto, a disputa acirrada aconteceu com as 37 candidatas que se apresentaram na Sede Social do Clube Floresta. Através de requisitos exigidos pela organização estadual e nacional, apenas 20 participarão da grande final, prevista para acontecer no dia 1º de abril, a partir das 20h30, com estrutura montada no Ginásio Maurício Sia.

“Agradecemos a participação das meninas, mesmo aquelas que não foram selecionadas dentre as 20. Com certeza, o evento será muito especial e esperamos que seja um marco na vida e na carreira de todas elas”, frisa o Prefeito Lucas Sia (PSD).

Em breve, a Prefeitura de Artur Nogueira irá divulgar mais informações sobre cada candidata.

TOP 20

Adriana Moraes Ally Leão Ana Carolina Camargo Ana Sofia Torres Bruna Bordin Caroline Martins Debora Zanetti Esthefany Silva Geovana Antunes Inilde Fernanda Joyce Borges Júlia Thomé Kananda Evelyn Katiely Bervint Larissa Helena Fernanda Luana Bordin Natasha Vitória Sarah Moreira Tainá Lessa Tifany Silva

23ª edição

O concurso está em sua 23ª edição em 2023, mas não acontecia desde 2018. Este ano ocorre no dia 1º de abril, às 20h30, no Ginásio Maurício Sia, e fará parte da agenda especial de aniversário do município.

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho Munhoz, com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura & Turismo e de Comunicação.

Munhoz destaca, que a disputa pelo título de Miss Artur Nogueira será acirrada. “A seletiva para a escolha das 20 candidatas que participarão da grande noite do dia 1º de abril foi de tirar o fôlego. Artur Nogueira com certeza será bem representada”, pontuou.

A entrada será a doação de 2 kg de ração para cão ou gato e o doador deve identificar na sacola para qual animal é destinada. A troca das rações pelos convites pode ser feita na loja Adriana Simoni a partir da próxima quinta-feira, 23. Serão disponibilizados 800 convites.

