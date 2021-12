Prefeitura de Artur Nogueira abre processo seletivo para motorista e agente de apoio escolar

Evento acontece na próxima quinta-feira, 09, e integra as atrações de fim de ano

Aos fãs da massa fininha, crocante e recheada, a Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a 1º Feira Livre do Pastel. O evento gastrônomico acontece na quinta-feira, 09, das 12h às 22h, na Rua Sete de Setembro, no Centro. A atração integra a programação de fim de ano “Artur Nogueira Iluminada 2021”.

A Feira é uma realização da secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do departamento de Fiscalização e Postura, do departamento de Trânsito, e do Comércio Local. O evento seguirá os protocolos sanitários de combate ao coronavírus, tais como uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), a 1ª Feira Livre do Pastel será mais uma opção de lazer para as famílias nogueirenses, e ainda incentivará as vendas dos feirantes locais. “Convido a população a prestigiar mais essa realização, que integra nossas festividades de fim de ano. Tudo está sendo preparado com muito carinho e responsabilidade, para que nossos munícipes possam aproveitar bons momentos em família”, frisou.

Sabores variados

Durante o evento inédito no município, os visitante poderão escolher sabores tradicionais de pastéis, entre doces, salgados e os do tipo gourmet. Na barraca do Pastel no Grau, por exemplo, serão oferecidas as seguintes opções: carne, queijo, pizza, frango, calabresa, carne seca, frango com catupiry, carne com queijo, queijo com bacon, costela desfiada, camarão, carne seca com catupiry, e brócolis com queijo.

Na barraca dos Pereira’s Pastel também não faltarão opções: carne, queijo, pizza, frango, carne seca, palmito, calabresa, além das variações de carne com queijo, queijo com bacon, frango com catupiry, brócolis com queijo, costela, camarão e os especiais Português e Paulista.

Já na barraca da Janaína e do Márcio serão oferecidos pastéis no sabor carne, queijo, pizza, carne com queijo, frango com catupiry, palmito e carne seca. Haverá ainda as opções doces: brigadeiro, chocolate ao leite ou com avelã, goiabada com queijo, chocolate branco, creme de amendoim e banana com canela.

Por fim, a barraca do Nezinho e da Viviane também oferecerá uma explosão de sabores: carne, queijo, pizza, frango, calabresa, carne com queijo, carne com requeijão, carne com ovo, dois queijos, frango com queijo, frango com requeijão, calabresa com queijo, calabresa com requeijão, bacon com queijo, palmito, palmito com queijo, milho com queijo, milho com requeijão, carne seca, carne seca com cebola, carne seca com queijo, carne seca com requeijão, portuguesa e especial. Há ainda as opções doces como chocolate ao leite, goiabada com queijo, doce de leite, e de banana/leite condensado e canela.

O festival ainda terá vendas de bebidas, como refrigerante, suco e água, e contará com uma Van do Chopp, com opções de Pilsen, Ice, Vinho, Pêssego, Escuro e Puro Malte.

Barracas ineficientes

Além de divertir a população, o evento arrecadará fundos para entidades do município. No dia, moradores também poderão comprar na barraca da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae). Lá, as opções serão carne, queijo, pizza, frango, carne com queijo, frango com catupiry, bacalhau, banana com canela, chocolate e chocolate com banana.

SERVIÇO

1ª Feira Livre do Pastel

Quando: 9 de dezembro

Horário: 8h às 22h

Onde: Rua Sete de Setembro – altura da Padaria Pão de Ouro