Por mais recursos para Holambra, Fernando Capato e vice cumprem agenda em Brasília

Além do Espaço do Empreendedor, inaugurado no dia 19, Holambra tem mais um aliado no incentivo ao empreendedorismo: é o projeto Holambra + Empreendedora, que visa oferecer cursos gratuitos com entidades parceiras, além de despertar a aptidão e o interesse no empreendedorismo através da educação.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a iniciativa está intimamente ligada à vocação turística do município e ao estímulo econômico que o setor promove nas mais diversas áreas comerciais e de serviços. “Há uma estreita ligação entre a atividade turística e o empreendedorismo. O crescimento turístico de Holambra nos últimos anos criou um cenário fértil para aqueles que querem empreender. O projeto Holambra + Empreendedora visa justamente oferecer ferramentas, capacitando quando necessário, facilitando o início das atividades, a gestão e o desempenho dos empreendedores”, explica.

O Espaço do Empreendedor, reunindo o posto Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Via Rápida e Via Rápida Empresas, funciona como apoio às ações do projeto.

Ainda de acordo com a diretora, o turismo crescente movimenta grande parte da economia do município e abre espaço para novas iniciativas. “A experiência mostra que o turismo faz girar a economia de serviços ligados à hotelaria, gastronomia, gardens e receptivos, mas também afeta positivamente toda cadeia produtiva. Beneficia empresas que não têm ligação tão direta com os turistas, mas são favorecidas pelo aquecimento econômico gerado. Isso traz uma grande perspectiva de oportunidades para empreendedores”, aponta.

Para o prefeito Fernando Capato, que vem procurando fortalecer a atividade empreendedora desde o início do mandato, o cenário turístico observado em Holambra foi determinante para viabilizar a infraestrutura voltada ao empreendedorismo que o município está construindo. “O Sebrae e os demais parceiros de Holambra também enxergam essas oportunidades. Isso só acontece porque temos um turismo forte. Turismo que também será beneficiado, já que os empreendedores podem enriquecer esse processo, colaborando com ações e agregando novas ideias que só tendem a fortalecer a atividade. “Estamos trabalhando não apenas para crescer, mas também aprimorar, diversificar, fazer diferente. Nosso turismo gera empregos sim, mas também pode gerar cada vez mais empreendedores. E é nisso que estamos apostando”, diz.

Cursos e inscrições

No momento, o Holambra + Empreendedora dispõe de três cursos gratuitos e online, envolvendo as áreas de turismo, alimentos e moda. As vagas são limitadas. Em parceria com o Sebrae e o Consórcio Circuito das Águas Paulista, o “Programa de Turismo Holambra Cidade das Flores” aborda aspectos financeiros, como gestão financeira e linhas de crédito, atração de clientes através da internet e tendências do turismo para os próximos anos, entre outros. O curso acontece nos dias 11, 12, 18 e 19 de maio, das 19h às 21h, e as Inscrições podem ser feitas pelo link http://Bit.ly/turismocap.

Destinado a serviços ligados à alimentação, o curso “Higiene e Manipulação de Alimentos” também tem o Sebrae como parceiro. Temas como segurança de alimentos, legislação vigente, critérios de segurança no processo operacional e manual de boas práticas serão aborados. As aulas acontecem nos dias 17, 18, 19, 20 e 24 de maio, das 18h às 22h, e as inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/alimentosholambra.

Já o curso “Aprimora Varejo Moda” é voltado ao aperfeiçoamento de gestão de empresas que atuam no setor de comércio e de moda. A capacitação será ministrada pela palestrante internacional Alice Ferraz, especialista, mentora de institutos de formação na área e responsável pela coluna de moda e comportamento do jornal O Estado de São Paulo. O curso acontece de 10 a 13 e de 17 a 19 de maio, sempre das 19h às 21h. Para se inscrever, basta acessar https://bit.ly/aprimoravarejodemoda.

Todos os cursos têm vagas limitadas. Mas informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802-8000, ramal 246.