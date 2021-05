PF apreende carros de luxo, lanchas e cumpre mandados em operação contra crimes financeiros de R$2,5 bilhões

Festival gastronômico terá 50 participantes de Campinas, Americana, Paulínia, Jaguariúna e Mogi Mirim e acontece de 13 de maio a 21 de junho

Um dos segmentos da economia mais afetados pela pandemia, o setor de bares e restaurantes da região de Campinas começa a trabalhar o futuro e no resgate das experiências gastronômicas. E a primeira ação é o lançamento da 2ª edição local do Festival Brasil Sabor, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Campinas e Região. Com 50 estabelecimentos de Campinas, Americana, Paulínia, Jaguariúna e Mogi Mirim, o evento acontece no período de 13 de maio a 21 de junho, em formato híbrido: presencial e por delivery. O Brasil Sabor é um evento nacional e neste ano atinge a edição comemorativa de 15 anos, de olho nos 3 S’s de sucesso: saúde, sabor e segurança.

O Festival Brasil Sabor de Campinas também marca a retomada dos eventos organizados pela entidade, suspensos desde março do ano passado, quando foi preciso cancelar dois festivais: Bar em Bar e o próprio Brasil Sabor. Neste ano, ainda por conta das medidas restritivas, a abertura oficial para o público está descartada. Assim, o evento ocorrerá apenas nos 50 restaurantes inscritos.

Cada um dos participantes desenvolveu ou reciclou um prato/receita de seu cardápio e disponibilizá-lo em seu estabelecimento no período do concurso para consumo e votação do público via site fornecido pela Abrasel RMC. O prato deverá custar entre R$35,90 e R$45,00.

O conceito do Festival remete sabores, texturas e cheiros que ficam na memória de forma especial… a comida que conforta, que abraça, que tem a ver com a história e trajetória de cada um. Na reunião familiar, no encontro em torno da mesa, constroem-se laços inimagináveis e infinitamente fortes, que se perpetuam no momento que repetimos aquele ato amoroso que é o preparo de uma refeição para alguém. É muito mais que comida, pois ao experimentarmos, milhares de lembranças e pensam

Segundo o presidente da Abrasel em Campinas e Região, Matheus Mason, o objetivo é valorizar a gastronomia local e sua importância no momento atual, apoiando a retomada do mercado de Alimentação Fora do Lar. Ao mesmo tempo, a ideia é difundir as práticas inovadoras quanto aos cuidados sanitários e a manutenção da qualidade do Delivery Food nos tempos de pandemia.

“Ao mesmo tempo em que apresentam seus pratos para o público, os estabelecimentos ajudam a divulgar as medidas e boas práticas de saúde que bares e restaurantes associados adotam com total segurança para os clientes, alinhadas com as melhores práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades em saúde nacionais e internacionais”, lembra Mason.

Na edição de 2021 o Festival Brasil Sabores vai premiar os restaurantes participantes, via votação popular, em três categorias: A melhor gastronomia, A melhor experiência presencial e A melhor experiência no delivery, criada especialmente por conta desse novo momento e com a expansão dos pedidos em casa.

A relação completa dos participantes, assim como os pratos inscritos, pode ser consultada a partida da próxima semana no site: www.brasilsaborrmc.com.br. O Brasil Sabor de Campinas tem o apoio da Eletromídia e patrocínio da Rappi e Grupo Band.

ESTABALECIMENTOS PARTICIPANTES

Ají Con Mel Cocina Peruana

Banana Café

Bar Candreva

Bar do Pico

Bar Lado B

Barão Vermelho Brew House

Bellini Ristorante

Benedito Restaurante

Bonelli Restaurante

Boteco Vidottinho

Buteco do Jair

Cachorro Magro Rosticeria Artesanal

Café Container

Cantina Fellini Restaurante

Casa Bela Restaurante

Cervejaria Tábuas

Chef Miró Bistrô

Churrascaria Nativas Grill

Churrascaria Santa Gertrudis

Coliseu Restaurante e Pizzaria

Dal Giardino Ristorante & Pizzeria

Divina Gula Restaurante e Doçaria Campinas

Duo Bruschetteria & Bottega

El Tambo Bar

Empório Villani

Espetaria Norte Sul

Estação Marupiara Restaurante

Fogão Mineiro Sousas

Fritz

Giovanetti Cambui

Guayoyo Sabores Venezuelanos

Lá Na Léia Restaurante

Leve Alimentação Saudável

Los Vaqueros Espeto Bar

Macarronada Italiana

Macaxeira Restaurante

Madressilva Café & Restaurante

Maria Maria Bar e Restaurante

Milord Taverna

Mister Piu Casual Food

MTN BBQ Grill

Possante Bar

Restaurante Villa Mogi

Seo Rosa Cambuí

Stockyards Angus Sandwich Jaguariúna

Stockyards Angus Sandwich Paulínia

Sulina Churrascaria

Thanks Burger

Vila Paraíso Restaurante

Zin’Bar Campinas