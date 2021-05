LBV ampara família em época de pandemia

O piloto de Campinas, de apenas 16 anos, e seu companheiro Tiel Andrade, da equipe MC Tubarão, praticamente lideraram a prova de ponta a ponta, que teve duração de 4h

O piloto campineiro João Pedro Maia, de 16 anos, estreou em sua primeira prova de longa duração, com os carros mais rápidos do Brasil, subindo no lugar mais alto do pódio. Maia e seu companheiro de equipe, Tiel Andrade, representaram a MC Tubarão na etapa inicial do Império Endurance Brasil 2021, realizada no sábado, dia 1º, no Autódromo Internacional de Goiânia.

Maia e Andrade largaram da 2ª posição e revezaram a pilotagem do protótipo da equipe MC Tubarão na categoria P3, por 4h, num grid de 34 carros distribuídos em sete categorias: P1, P2 e P3 (protótipos), além da GT3, GT3 Light, GT4 e GT4 Light, que reúnem marcas como Mercedes, BMW, McLaren, Porsche e outras.

João Pedro Maia é um dos dois pilotos mais jovens do grid. Em entrevista após a corrida, o campineiro fez uma análise positiva do protótipo P3 e da atuação da dupla. “A gente é muito constante e veloz, fomos os mais velozes da categoria. Estou muito feliz e acho que o Tiel também. Temos um carro muito bom de chassi, não é o mais potente, mas o mais duradouro e que não vai quebrar. Nosso ritmo é fenomenal, a gente é muito constante e veloz. Estou muito feliz”, comemora.

Já o companheiro de equipe de Maia, Tiel Andrade, com mais de 20 anos de atuação na modalidade, destacou o fato do campineiro representar o futuro da categoria. “Conseguir a primeira vitória junto com o João foi muito legal, é o futuro da categoria. Ele tem muitas corridas pela frente ainda”, ressalta entusiasmado.

Para o campineiro João Maia a estreia não poderia ter sido melhor, diante das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 em 2020, que causou a restrição dos treinos e até mesmo a possibilidade de um novo adiamento da etapa inicial do Império Endurance, que felizmente não aconteceu.

No ano passado, o piloto de Campinas também viveu a expectativa de estrear no grid da Fórmula 4 FIA Argentina, para tentar traçar seu caminho rumo à Fórmula 1, frustrada pelos desdobramentos da pandemia. Neste ano, no entanto, chegou ao Império Endurance Brasil e à equipe MC Tubarão por indicação, onde permanecerá até o fim da temporada.

João correu ao lado de muitas feras do automobilismo, nesta primeira etapa. Além do próprio Tiel Andrade, que acumula títulos e vitórias no Império Endurance, participaram da prova os pilotos Átila Abreu e Allam Khodair, da Stock Car, e Max Wilson, vice-campeão de 1995 na Fórmula 3 Sul-Americana e campeão de 2010 na Stock Car, entre outros. A 2ª etapa da temporada 2021 está marcada para o dia 5 de junho, em Curitiba.

CARREIRA

João Pedro Maia é campeão Sul-Americano e Sul-Brasileiro de kart 2018. Em 2019, foi campeão na Fórmula Vee tanto na classificação geral quanto no campeonato paulista e na Júnior (para pilotos de até 19 anos). O campineiro ainda fechou a vitoriosa temporada de 2019 conquistando o troféu Capacete de Ouro na categoria Formação de Pilotos, maior premiação para atletas do automobilismo nacional.

Calendário – Império Endurance Brasil 2021

5 de junho – Curitiba (PR) – 2ª etapa

3 de julho – local a definir – 3ª etapa

7 de agosto – Autódromo de Interlagos (SP) – 4ª etapa

4 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS) – 5ª etapa

2 de outubro – Autódromo Velopark (RS) – 6ª etapa

27 de novembro – local a definir – 7ª etapa

18 de dezembro – local a definir – 8ª etapa