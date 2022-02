Pedreira recebe novo veículo para atender os assistidos pelo Programa “Auxílio Brasil”

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Pedreira, por meio do Programa Auxílio Brasil (IGD), adquiriu um novo veículo para atender as condicionalidades do Programa do Governo Federal, realizando acompanhamento das famílias beneficiadas, busca ativa, visitas domiciliares, entre outras atividades.

“O veículo zero quilometro, da marca Chevrolet, modelo Onix HB MT 1.0, já foi entregue pela empresa vencedora da Licitação Pública. Estamos aguardando sua documentação ficar pronta para começar atender a população”, conta o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Rodolfo Firmino de Souza Rossetti.

Hamilton Bernardes Junior, prefeito de Pedreira, ressalta a importância do veículo para levar mais qualidade no atendimento das famílias atendidas pelos programas sociais geridos pelo município e governos Estadual e Federal. “Com este veículo será possível mais agilidade no atendimento das nossas famílias assistidas pela área social da nossa cidade e com isso garantiremos mais dignidade e bem estar a todos os assistidos”, conclui Hamilton Bernardes.