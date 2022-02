Pedreira participa de Reunião Ordinária da AMITESP em São Paulo

No início da semana a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania de Pedreira realizaram a interdição de parte da Rua José Rocco, a partir da Castemas até o acesso a Rua Padre Alexandrino Felicíssimo do Rego Barros, em razão da possibilidade de desmoronamento. No ano de 2011, a encosta sofreu um sério escorregamento e quando há excesso de chuvas, fica instável.

Segundo os dados disponibilizados pela Defesa Civil de Pedreira, nos últimos cinco dias foram registrados 148 milímetros de chuvas, diante disso, o prefeito Hamilton Bernardes Junior autorizou a interdição do trecho, para evitar acidentes aos usuários da via.

A determinação dada pelo Instituto de Geologia, que apurou as causas do escorregamento, em 2011, é que, toda vez, que se registrarem acumulados de chuva, com mais de 80 milímetros é obrigatório o fechamento do local. A chuva é sempre bem vinda, muitos vão pensar, mas não se ela vem em excesso e no lugar errado. As chuvas caem em áreas que já estão encharcadas e causam prejuízos nas cidades.

Não há um prazo determinado para a liberação da via, uma vez que com a possibilidade de escorregamento da área, só quando parar de chover mais forte é que será feita nova avaliação.