Pedreira recebe 790 doses das vacinas Coronavac e Astrazeneca contra a Covid-19

O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, foi vacinado nesta sexta-feira, 23, contra a Covid-19, obedecendo rigorosamente o Plano de Imunização do Ministério da Saúde, após o devido agendamento, sendo convocado pela equipe, com dia e hora marcados, nas dependências da Central Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde antecipou para esta quinta-feira, 22, o início da vacinação de pessoas com 63 e 64 anos. “O Governo do Estado havia programado para começar somente no dia 29, porém como tínhamos vacinas resolvemos antecipar a imunização dos pedreirenses”, ressalta a secretária de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart.

“Este é um momento esperado e importante para todos que estão sendo imunizados contra esse vírus que está assolando todo o mundo. Hoje tive a grata satisfação de receber a vacina e aguardarei com paciência a segunda dose. Os números da Covid-19 estão caindo em Pedreira, é o momento de retomada, principalmente da economia, porém, devemos manter os protocolos sanitários contra o vírus, usando máscara, álcool em gel e principalmente o distanciamento social, em breve todos estarão imunizados”, destaca o prefeito Hamilton.