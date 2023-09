Pedala Tour reúne mais de 1,7 mil ciclistas em passeio pelas principais ruas e avenidas de Amparo

Pela primeira vez, a marca aparece entre as melhores empresas de grande porte no estado de São Paulo.

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, presente em mais de 95%* de lares brasileiros é uma das premiadas no Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar (GPTW) – São Paulo 2023. Com mais de 7.000 colaboradores espalhados pelo Brasil, na segunda-feira, 18, foi certificada entre as 10 melhores empresas de grande porte para trabalhar no interior de São Paulo.

A pesquisa da GPTW é realizada anualmente com os colaboradores, que destacam o ambiente de trabalho amistoso e consideram que a companhia tem um cuidado genuíno com as pessoas. A maioria dos participantes da edição 2023 afirma sentir parte da família Ypê e tem orgulho da marca, além de destacar positivamente a atuação da empresa nos projetos voltados a ESG e Inovação.

“Estarmos entre as melhores empresas de grande porte para trabalhar em São Paulo é bastante significativo para nós. Traz um reconhecimento do cuidado com a nossa gente, que é uma das premissas de maior relevância para a companhia, pois somente com o bem-estar e paixão dos nossos colaboradores pelo que fazem conseguimos ter um desempenho que seja percebido positivamente nos lares brasileiros. Além disso, as ações implementadas referentes à inclusão, diversidade e equidade, segurança, treinamentos e capacitações, fazem toda a diferença no dia a dia”, explica Cristiane Lacerda Mutri, diretora de Gente e Cultura da Ypê.

A empresa já recebeu a certificação em outras edições, mas essa é a primeira vez que figura no ranking entre as melhores de grande porte em São Paulo.

Nossa Gente

A Ypê preza por um ambiente de desenvolvimento profissional contínuo, colaborativo e que desenvolva a confiança entre as equipes, onde os colaboradores têm oportunidades de crescer e fazer história. Em 2022 foram realizados mais de 1100 treinamentos relacionados a temas como saúde, segurança no trabalho e meio ambiente, totalizado quase 50 mil horas dedicadas ao cuidado com os colaboradores.

Criação de projetos para capacitação e valorização dos colaboradores também fazem parte das iniciativas da empresa. Entre eles, destaque para o projeto piloto “Academia de Motoristas”, que visa garantir uma operação produtiva e segura, tendo a valorização da vida como premissa fundamental, e o Programa de Desenvolvimento Técnico e Certificação (Protec). Esse último, realizado na maior fábrica da marca, em Amparo, já formou seis turmas no ano passado. Desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), tem como objetivo aumentar a qualificação técnica dos operadores em temas como metodologia PQCESM, Sistema Ypê de Produção, Fluxo de Produção, Qualidade e Fluxo Logístico.

Diversidade, equidade e inclusão

A Ypê tem uma preocupação contínua com este tema – tanto que, internamente, foi criada uma campanha que reforça a importância de cada pessoa e sua particularidade para o negócio, chamada #TodoMundoConta. Além disso, para conhecer as individualidades e tornar o ambiente de trabalho ainda mais acolhedor, está conduzindo o Censo de Diversidade. “O respeito é o que conduz as nossas relações e trabalhamos para oferecer uma atmosfera que favoreça e encoraje cada uma das nossas pessoas a serem quem são. Um bom lugar para trabalhar se constrói com respeito e responsabilidade. Ficamos felizes por nossos colaboradores compartilharem de nossa visão sobre o trabalho no dia a dia”, reforça Cristiane ao abordar as ações de diversidade e inclusão da empresa.

Entre as iniciativas para ampliar a diversidade na empresa está o programa “Mulheres em Movimento”, que oferece treinamento para as mulheres que desejam se tornar motoristas de caminhão, mas que ainda não têm experiência, e também para aquelas que buscam aprimorar suas habilidades. Ações para PcDs também foram realizadas durante o último ano. Na unidade de Simões Filho, na Bahia, onde 61% das pessoas com deficiência (PcDs) têm algum grau de deficiência auditiva, foi criado um Grupo de Estudos da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

