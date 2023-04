Paulínia recebe o evento Café com Síndico dia 4 de maio

Uma das líderes no mercado livre de energia no Sul, a empresa pretende ampliar atendimento ao Sudeste com serviços de comercialização e gestão de energia; novas adições ao time fortalecem posição do grupo na região

A Ludfor, uma das empresas líderes no mercado livre de energia na região Sul, acaba de anunciar a migração da matriz da sua frente comercializadora para São Paulo. No primeiro semestre de 2022, a empresa gaúcha abriu um escritório na capital paulista para ampliar a atuação na região Sudeste e, agora, planeja concentrar na cidade o time de especialistas em serviços de compra e venda de energia elétrica. Para isso, foram feitas adições estratégicas à equipe, com a entrada de Adriana Luz como gerente comercial do Sudeste e André Passari como diretor financeiro da Ludfor.

No ano passado, a Ludfor Comercializadora atingiu um marco recorde e apresentou um crescimento de 90% em volume de energia negociado em comparação a 2021; deste total, houve um aumento de 57% na entrega de energia incentivada renovável. Além de atuar no mercado atacadista e varejista de energia, o grupo dispõe de especialistas que estudam as condições do mercado, elaboram previsões de preços de energia e compram e vendem de acordo com as estratégias definidas, considerando a probabilidade de cenários e a volatilidade deste mercado.

O foco da equipe em São Paulo está na abertura do mercado livre de energia para empresas de diferentes portes. De acordo com uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), consumidores com demanda contratada inferior a 500 kW agora podem ter acesso ao mercado livre contando com a representação de um agente varejista na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A abertura amplia consideravelmente a demanda por comercializadoras e gestoras especializadas no mercado livre e no mercado varejista – categoria de consumidores na qual essas empresas atuarão caso migrem.

Para o diretor executivo da Ludfor, Douglas Ludwig, a mudança da matriz é estratégica para acompanhar o mercado energético no Sudeste do Brasil: – Levantamentos da CCEE apontam que o maior consumo em ambientes de contratação livre se concentra nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Acompanhando essa demanda, abrimos, inicialmente, a filial de São Paulo, para oferecer serviços de gestão e comercialização. Isso nos colocou em uma posição estratégica para migrar nossa matriz comercializadora agora em 2023 e ampliar nossa atuação e concorrência no segmento.

Com sede principal em Bento Gonçalves (RS), a Ludfor atua no mercado há 27 anos e atende a cerca de 2.090 clientes, sendo 949 grupos econômicos atendidos. O grupo conta com mais três unidades de negócios além da comercializadora: a Ludfor Gestora; a Origem, para investimentos em geração de energia; e a Operasul, com foco na manutenção e operação de hidrelétricas.

Para fortalecer a posição da Ludfor, André Passari assumiu a posição de diretor financeiro da Ludfor. Passari tem mais de 20 anos de experiência, tendo atuado na liderança financeira de empresas de diferentes setores, como banco de investimentos e comercialização e geração de energia. O objetivo é escalar a operação financeira da Ludfor, ocupando este novo mercado de forma mais contundente:

– A Ludfor é uma empresa robusta e perene, uma vez que se sustenta com braços fortes em todas as áreas do mercado de energia: gestão, comercialização e geração. Faz todo o sentido buscar um mercado maior e mais competitivo, como São Paulo. Estamos no centro financeiro do país e o objetivo é diversificar o mercado, competir em pé de igualdade e escalar ainda mais as operações da empresa ocupando este espaço.

Para liderar a equipe comercial do sudeste, a Ludfor conta com Adriana Luz, que trabalha em gestão de energia no mercado livre desde 2006, com passagem por algumas das maiores empresas de comercialização e gestão de energia do país. Para Luz, o desafio inclui integrar a cultura da empresa ao ambiente de São Paulo: A Ludfor é uma empresa que eu conheço há muitos anos, admiro e tenho ótimas referências de todo o mercado e de seus consumidores. Um dos motivos que me fizeram aceitar esse desafio é a oportunidade de expandir os negócios da empresa para o Sudeste, difundindo a filosofia da companhia.

