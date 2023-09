Passeio Ciclístico “Lebrão” atrai famílias e amantes do ciclismo em Jaguariúna

Este foi o terceiro ano consecutivo que a corte de uma das mais tradicionais festas de peão é escolhida por meio de enquetes realizadas no g1

O evento mais esperado do ano, Jaguariúna Rodeo Festival, tem sua nova corte formada. O evento, que se destaca no cenário nacional por mesclar rodeio e música, está com novos rostos que tomam o centro do palco nesta sexta-feira, 22, no início do festival.

Livia Miano foi escolhida a nova rainha do Jaguariúna Rodeo Festival com 32,80% dos votos. Já Maria Luiza Leme e Helen Alegre ficaram com os prêmios de princesa e miss, com 23,30% e 23,03% da aprovação do público, respectivamente.

A rainha do Jaguariúna Rodeo Festival, Lívia Miano

No concurso de rei, Felipe Antunes foi o escolhido com 32,36% dos votos, seguido de Elder Ramos (23,44%), que será o príncipe da festa, e Ricardo Pires (17,50%), que fica com o cargo de mister.

Felipe Antunes, eleito rei do Jaguariúna Rodeo Festival

Eles foram eleitos por meio de enquetes realizadas no g1. Este foi o terceiro ano consecutivo que a corte foi escolhida por meio da plataforma.

Premiação

1º Colocado – Rei/Rainha: R$3 mil e um par de ingressos do camarote Brahma para cada noite do evento;

2º Colocado – Príncipe/Princesa: R$2 mil e um par de ingressos do camarote Brahma para cada noite do evento;

3º Colocado – Mister/Miss: R$ 1mil e um par de ingressos do camarote Brahma para cada noite do evento.

Atrações do evento

22 de setembro: Henrique e Juliano, Thiaguinho, Locos, Clayton e Romário;

23 de setembro: Lynyrd Skynyrd, Zé Neto e Cristiano, Ícaro e Gilmar, e Pedro Sampaio;

29 de setembro: Bruno e Marrone, Ana Castela, Maiara e Maraisa, KVSH e Malifoo;

30 de setembro: Jorge & Mateus, Gustavo Mioto, Luan Santana e Dennis DJ.

