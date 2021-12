Papai Noel visita bairros de Artur Nogueira nesta quinta-feira

Cidade conquista 33ª posição entre 645 municípios e recebe R$30 mil para Agricultura

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, recebeu o Prêmio “Município Agro” por seu alto desenvolvimento na produção rural e alcançou a 33ª posição entre 645 municípios do estado de São Paulo. O evento aconteceu na tarde de ontem, 07, em São Paulo, e contou com a presença de autoridades, dentre eles o governador João Doria, o vice Rodrigo Garcia, vereadores, prefeitos e secretários.

Com a colocação, Artur Nogueira foi contemplada com R$30 mil que serão destinados ao setor agrícola para auxiliar o município na ampliação do acesso aos serviços públicos essenciais à população do campo tais como empreendedorismo, desenvolvimento econômico, saúde, segurança e assistência social.

“Tivemos reconhecimento e, comprovamos um bom desempenho na gestão e atendimento aos cidadãos do campo. O trabalho não acabou. Apenas começou. Continuaremos cumprindo os critérios técnicos estipulados pelo Governo de São Paulo mas, acima de tudo, vamos desenvolver novas políticas públicas para o agro. Parabéns à nossa equipe da Secretaria de Agricultura e demais envolvidos”, explanou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Sobre o Município Agro

O Ranking do Município Agro é o incentivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado em parceria com as prefeituras.

As prefeituras, ao aderirem ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS, reconhecem a importância do agro e das necessidades de investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural. Uma forma de incentivar estas ações é o Ranking do Município Agro.

Dessa forma, de acordo com o Decreto Estadual n.º 64.467/2019, o SEDRUS tem como objetivo promover a elaboração e execução de planos de desenvolvimento agropecuário e agroindustrial no Estado, em conformidade com as diretrizes de política pública denominadas “Cidadania no Campo 2030” (Decreto Estadual n.º 64.320/2019).