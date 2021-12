Artur Nogueira sedia 1ª Cãorrida Solidária em prol da causa animal

Com percurso de 5 km, evento acontece neste domingo, 12, às 7h30, e arrecadará rações

Praticar atividade física é uma ótima alternativa, mas se exercitar e apoiar a causa animal é melhor ainda. Por isso, Artur Nogueira sedia a 1ª Cãorrida Solidária do município. Com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, a corrida acontecerá neste domingo, 12, às 7h30, com percurso de 5 km, na Praça Maria Isabel – próximo ao INSS.

Organizada pela loja Cãopanheiro e com o apoio dos comerciantes locais, a cãorrida faz parte de um evento beneficente que auxiliará animais abandonados e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Por isso, serão arrecadadas doações de rações que serão destinadas aos animais. A ação engloba as atividades do “Artur Nogueira Iluminada 2021”.

Programação

A partir das 7h, todos os participantes poderão se dirigir à praça Maria Isabel para iniciar a corrida às 7h30. Ao finalizar o percurso e retornarem para a praça, haverá uma confraternização com os cachorros, entrega de amostras de rações com os mascotes, pipocas, sorteios e gincanas. Aos que desejarem participar, basta levar 1 kg de ração até a praça ou ao pet shop Cãopanheiro, localizado na rua Ricardo Duzzi Sobrinho, Nº 38, no Jardim Conservani.

Serviço

1ª Cãorrida Solidária

Quando: 12 de dezembro

Horário: 7h30

Local: Praça Maria Isabel. Rua Antônio Sia com as ruas Osvaldo Cruz e Amadeu de Faveri, no Jardim Conservani

Levar 1Kg de ração