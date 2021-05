Morungaba recebe Campanha de Doação de Sangue nesta sexta-feira, 14

A Prefeitura de Morungaba, por meio do Departamento de Saúde, começa nesta quarta-feira, 12, a vacinação contra Covid-19 para pacientes com Síndrome de Down (18 a 59 anos), transplantados (18 a 59 anos) e pacientes com deficiência permanente (55 a 59 anos) cadastrados no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com comorbidades (55 a 59 anos).

As vacinas só são aplicadas sob agendamento prévio que é feito pela equipe de Saúde a partir do Cadastro Municipal que pode ser acessado aqui.

Às pessoas que pertencem ao Grupo de Comorbidades é recomendado que apresentem a comprovação da sua condição de saúde demonstrando sua comorbidade, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, assinado e carimbado, constando o nome e o CRM do médico. Pessoas com comorbidades entre 50 e 54 anos já devem se cadastrar também.

O Polo de Vacinação está localizado à Rua Virgília Alves de Carvalho Pinto, nº 400 – Vila Nova – no antigo hospital.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática