Morungaba realiza Campanha de Doação de Sangue até as 12h desta sexta, 13

É muito importante lembrar que o “Projeto base Morungaba”, que tem total apoio do Presidente Ricardo Moisés, apontado por muitos como um dos melhores gestores da história do Guarani e um dos melhores do futebol brasileiro na atualidade. Ele foi idealizado pelos Professores Julio do Vadu e Marcio Giovanélli e apresentado à diretoria do Guarani FC no dia 19 de fevereiro de 2018.

Naquela oportunidade contou vários apoiadores, entre eles o ex-jogadores e ídolos do Guarani FC, Renato e João Paulo, os diretores Gustavo Rosolen, Neto Nazário e Nelson da Silva, além do membro do conselho deliberativo da época Dr Paulo Sabione (Periquito), com o objetivo de selecionar, treinar e preparar atletas para disputar o campeonato paulista sub 11 e sub 13 e revelar jogadores para a categoria sub 15 do bugre.

Devido ao belo trabalho realizado no campeonato paulista sub 11 e sub 13 (2018), a qualidade profissional da comissão técnica e ao nível técnico dos atletas a direção e a coordenação decidiram criar as categorias sub 10, 12 e sub 14 no ano seguinte (2019), desde então, os resultados foram surpreendentes, com belíssimas campanhas nos campeonatos paulista de base, em campeonatos regionais e competições interestaduais, prova disso é que este ano vários atletas que iniciaram suas carreiras em Morungaba (2018) disputaram o Campeonato Paulista sub 15 e sub 17, alguns irão disputar a Copa São Paulo de Futebol JR em 2023 e o meia-atacante Rafael Casa Branca já fez sua estreia na equipe profissional com apenas 17 anos contra o Chapecoense na ultima rodada da série B do Brasileirão.

Após a final da Copa Floripa as categorias de base entraram de férias até dia 10/01/23, porém desde já, a comissão técnica agradece a confiança de seus ilustres colaboradores. FACULDADE IESCAMP, METAL PARTS, GM 7, PET-MOGI, DÓXA CORRETORA DE SEGUROS, HOTEL DUAS MARIAS, CDX – DIAGNÓSTICOS, ESTÂNCIA ÁGUA & GÁS, MALIBER TEXTIL, MÁSTER CLÍNICAS, POSTO SHELL – IRMÃOS MIGUEL, CENTRO ESPORTIVO JBM, BUENÓPOLIS FC, MORUNGABA EC e CONFECÇÃO LUDI SPORTS.

