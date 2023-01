Prefeitura de Jaguariúna inicia obras de recapeamento nos bairros Bela Vista e São João

Turmas estão abertas para as atividades que serão desenvolvidas entre 18 e 26 de janeiro

O CNA, uma das maiores redes de escolas de idiomas do país, oferece ainda neste mês de janeiro atividades especiais para que as crianças possam curtir as férias ao mesmo tempo em que aprendem inglês do jeito mais prazeroso: se divertindo. A Unidade de Jaguariúna promove a ação conhecida como Colônia de Férias CNA de 18 a 26 de janeiro, com uma série de atividades lúdicas para ensinar o inglês às crianças de 5 a 12 anos por meio de muita música, brincadeiras e aulas de culinária.

Os participantes das oficinas de férias do CNA terão a chance de aprender e praticar o inglês se divertindo com muitas atividades no melhor estilo “mãos na massa”. A oficina de culinária dará a oportunidade para as crianças produzirem suas próprias vestimentas de Chefs e fazerem brigadeiros que serão vendidos e comprados dos colegas. Tudo, claro, praticando muito o inglês e se deliciando com as guloseimas.

Na atividade com instrumentos musicais, esta para crianças entre 5 e 8 anos, elas irão criar o próprio instrumento, além de aprender, ensaiar e apresentar músicas em inglês. Já a oficina de fóssil de dinossauro é voltada para as crianças um pouquinho maiores, de 9 a 12 anos, que terão a missão de produzir o próprio fóssil de dinossauro e participar de um quiz interativo com curiosidades e informações científicas sobre esses antigos habitantes que dominaram nosso planeta.

São dois dias para cada faixa etária e a duração de cada oficina é de 2 horas, no horário das 16h às 18h. O valor do ingresso é de R$ 20,00 + 1kg de alimento.

