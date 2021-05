Morungaba participa de encontro com ministro da Educação

O prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira, participou de um evento com o ministro da Educação Milton Ribeiro e com a equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Centro Municipal de Educação Adamastor, em Guarulhos, na manhã desta segunda-feira, 03. O encontro teve como objetivo a apresentação dos novos programas do Ministério da Educação, a fim de aprimorar o conhecimento dos gestores sobre as melhorias na área, além da apresentação de projetos padronizados para a construção de novas escolas de Educação Infantil.

“O Ministério da Educação está buscando uma atuação mais próxima dos municípios para que os recursos dispendidos alcancem a sociedade de forma mais efetiva”, afirma o ministro.



Participaram também da reunião a diretora do Departamento da Educação de Morungaba, Leninha Spiguel Polizello e pela coordenadora da Educação, Leia Segat Porto.

Presidente FNDE, Marcelo Ponte – Prefeito Marco Antonio de Oliveira – Diretora da Educação, Ivanilde Helena

“A proximidade com o ministro da Educação e com a equipe do FNDE é muito importante principalmente porque desta forma podemos levar nossa equipe de Educação para sanar todas as dúvidas com relação aos programas propostos”, explica o prefeito Marquinho.