MAHLE Jaguariúna conquista a marca de 20 milhões de unidades vendidas

Os vereadores da Câmara Municipal de Jaguariúna realizaram, nesta terça-feira, dia 1º, a primeira sessão ordinária do ano. Devido à pandemia de Covid-19, a reunião foi feita de forma remota e com transmissão no Youtube. No total, 21 proposituras foram aprovadas.

Os requerimentos aprovados foram: de Wanderley Teodoro Filho solicitando ao Executivo Municipal informações sobre quantidade de policiais municipais nesta cidade; de Wanderley Teodoro Filho solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o horário de funcionamento da farmácia de alto custo; de Wanderley Teodoro Filho solicitando ao Executivo Municipal informações sobre qual providência será tomada em relação as condições que se encontra o asfalto dos bairros Bom Jardim e Sto Antonio do Jardim;De Wanderley Teodoro Filho solicitando ao Executivo Municipal informações de quando será feito o procedimento de conserto dosburacos no bairro 12 de setembro, através da ação “Tapa Buraco”; de José Alaercio de Toledo Lima Junior solicitando ao Executivo Municipal o envio de cópia do contrato firmado entre a Prefeitura de Jaguariúna com o Consórcio Intermunicipal CISMETRO; de José Alaercio de Toledo Lima Junior solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade do envio da relação dos salários dos médicos contratados pela Secretaria de Saúde através do CISMETRO, que atualmente prestam serviço no Município;

De José Alaercio de Toledo Lima Junior solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade do envio da relação dos médicos contratados pela Secretaria de Saúde, sejam os concursados, sejam os contratados por outra forma que não pelo CISMETRO, que notificam eletronicamente sua entrada e saída em todos os locais de trabalho. (UBSs, CAPS, Serviços Internos e etc; de Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações do por que no site da ASAMAS, no Portal da Transparência,não consta mais a relação de colaboradores contratados e seus respectivos salários, entre outras questões; de Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações de como encontrar no Portal da Transparência o inventário com o número de série de todos os patrimônios públicos, inclusive aqueles pertencentes à Saúde, entre outras questões; de Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações da possibilidade de trocar a lâmpada do poste C0298, na Rua Julio Franklin, mediante a essa possibilidade, qual o prazo para executar tal pedido dos moradores;

De Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações se há previsão ou possibilidade de implantação de faixa de pedestre na Rua Maranhão, no bairro Jardim Dona Luiza, em frente ao Colégio ANGLO; de Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade da cobrança de dívida ativa de bem imóvel também ser notificada diretamente ao endereço do proprietário do bem,além do inquilino; de Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações do valor repassado para a empresa que gerencia o Cartão Cidadão no ano de 2021, entre outras questões; e de Erivelton Marcos Proêncio solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o prazo para revitalização, reformas e manutenção do Parque dos Lagos.

Já as moções aprovadas foram: de José Muniz de Pesar pelo passamento da Sra. Odete Francisca Fonseca, ocorrido no dia 23 de dezembro de 2021, aos 79 anos de idade; de José Muniz de Pesar pelo passamento da Sra. Maria Elena dos Santos de Souza, em 11 de janeiro, aos 56 anos; de José Muniz de Pesar pelo passamento do Sr. Gerson Matos Santos, em 22 de janeiro, aos 83 anos; de Wilian Morrinho de Pesar pelo passamento da Sra. Leonilda Panini Pessoti, em 08 de janeiro, aos 76 anos de idade; de José Alaercio de Toledo Lima Junior; de Pesar pelo passamento da Sra. Ilda Camata Catão, em 06 de janeiro, aos 83 anos de idade; de Erivelton Marcos Proêncio; de Congratulações e Louvor ao grupo “Os Tião” pela conduta de bravura e humanista em serem agentes do bem e detransformações, através do natal solidário; e de Erivelton Marcos Proêncio; de Congratulações e Louvor ao grupo “ Amigos mais crianças” pela conduta de bravura e humanista em serem agentesdo bem e de transformações, através do natal solidário.

A próxima sessão da Câmara Municipal, também realizada de forma virtual, está prevista para acontecer na terça-feira, 08, às 18h30.