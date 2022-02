Live com Fatima de Kwant debate os desafios da maternidade atípica e o autismo na vida adulta

Escritora com livro em pré-venda no Brasil e na Europa será recebida por empresária diagnosticado com TEA após os 30 anos de idade

Na quarta-feira, 09, a jornalista e escritora Fatima de Kwant, criadora do projeto international Autimates e conhecida por seus trabalhos de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), será a convidada especial em uma live conduzida pela empresária Veridiana Mellilo, gestora do maior centro de equoterapia da América Latina (CEJ) e do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna (CAJ). O debate deve acontecer às 11h da manhã, horário de Brasília, no perfil pessoal de Veridiana no instagram.

Diretamente da Holanda, Fatima vai compartilhar sua vivência de maternidade atípica, que a motivou a escrever seu mais novo livro “Caminhos do Espectro” em pré-venda no Brasil e na Europa. A live também deve abordar os preconceitos, os cuidados individuais e a importância de compreensão sobre como os traços de personalidade e níveis de suporte dos autistas os diferenciam de muitas formas.

Fatima dz que espera uma contribuição positiva do debate para as questões levantadas, de modo que todos possam colher algo de bom. “A expectativa é ter uma boa conversa com a Veridiana, que se destaca pelo sucesso pessoal e profissional, a revelia da dificuldade geral de uma mulher e pessoa autista conseguir posições de destaque na sociedade brasileira”, diz a escritora.

Por meio das experiências de Fatima com seu filho Edinho, hoje com 25 anos, a mediadora Veridiana, diagnosticada com TEA aos 31 anos de idade, também trará ao debate as questões em torno da descoberta do transtorno e convivência com o autismo na vida adulta. “Espero que esse momento com a Fatima de Kwant possa ajudar as pessoas a compreender que existe uma diversidade de possibilidades para os autistas, mas acima de tudo, que o apoio da família e ajuda de bons profissionais é indispensável”, diz Veridiana.

Live – Fatima de Kwant e Veridiana Mellilo

Data: 09/01

Horário: 11h Horário de brasília

Platatorma: https://www.instagram.com/veridianamellilo/

Sobre Veridiana

Formada em Relações Públicas, com extensão em inteligência pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), Veridiana Mellilo é empreendedora, palestrante do Tedx Insper, mentora de negócios e gestora do CEJ, maior centro de equoterapia da América Latina, e do CAJ, Centro de Referência em Autismo de Jaguariúna, interior de São Paulo.

